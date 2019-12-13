В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже

"Какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать тот документ. <...> Но тем не менее твердость нашего лидера это все предотвратила", — сказал он, выступая на площадке клуба "Валдай".

"Потому что те сигналы, которые он направлял до этого, когда он, с одной стороны, говорил, что он уважает Минск, с другой стороны — полностью отвергал некоторые его аспекты, все это наводило на очень неприятные выводы. Тем не менее в принятом документе говорится, что Минск является основой регулирования, и украинцы под этим подписались", — подчеркнул Руденко.