В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
"Какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать тот документ. <...> Но тем не менее твердость нашего лидера это все предотвратила", — сказал он, выступая на площадке клуба "Валдай".
По словам замминистра, удалось добиться главного — подтверждения со стороны украинского президента Владимира Зеленского приверженности Минским соглашениям.
"Потому что те сигналы, которые он направлял до этого, когда он, с одной стороны, говорил, что он уважает Минск, с другой стороны — полностью отвергал некоторые его аспекты, все это наводило на очень неприятные выводы. Тем не менее в принятом документе говорится, что Минск является основой регулирования, и украинцы под этим подписались", — подчеркнул Руденко.
9 декабря, 21:34Минские соглашения
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в регионе.
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