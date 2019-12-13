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В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
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РИА Новости

В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже

14:51 13.12.2019 (обновлено: 19:37 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

"Какое-то время там были даже идеи серьезным образом переработать тот документ. <...> Но тем не менее твердость нашего лидера это все предотвратила", — сказал он, выступая на площадке клуба "Валдай".

По словам замминистра, удалось добиться главного — подтверждения со стороны украинского президента Владимира Зеленского приверженности Минским соглашениям.
"Потому что те сигналы, которые он направлял до этого, когда он, с одной стороны, говорил, что он уважает Минск, с другой стороны — полностью отвергал некоторые его аспекты, все это наводило на очень неприятные выводы. Тем не менее в принятом документе говорится, что Минск является основой регулирования, и украинцы под этим подписались", — подчеркнул Руденко.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в регионе.
Встреча лидеров нормандской четверки
10 декабря, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
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Минские соглашения"Нормандский" саммит в ПарижеМеждународный дискуссионный клуб "Валдай""Нормандская четверка"Андрей РуденкоЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
зачем встречались? только время тратили, да зеленкина пиарили... только потеря лиц...
13 декабря, 15:10
Валерий Носуля
76311146
По словам замминистра, удалось добиться главного - подтверждения со стороны украинского президента Владимира Зеленского приверженности Минским соглашениям... Порошенко тоже был привержен, аж 5 лет как. Чего стОит подпись украинцев под любым документом? Вот, они подписались под обязательством вернуть 3 миллиарда нам, и чего? Знаете, какой именно их довод не платить сейчас в Лондоне обсуждается в суде? Что их,оказывается, Россия ЗАСТАВИЛА одолжить эти деньги, а тогда можно и не считать их долгом!
13 декабря, 15:03
Von Stirliz
91104106
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