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2019-12-14T02:41+0300
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Россия и Украина завершили переговоры по газу
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РИА Новости

Россия и Украина завершили переговоры по газу

00:47 14.12.2019 (обновлено: 02:41 14.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка месторождения природного газа
Компрессорная установка месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Компрессорная установка месторождения природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Россия и Украина предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По словам топ-менеджера украинской компании, стороны продолжают обсуждать достигнутые предварительные договоренности. Он подчеркнул, что конечного варианта контакта пока нет.
"Но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", - в последующем написал Витренко в Facebook.

"От политики к конкретике"

Депутат Госдумы Игорь Ананских объяснил прогресс в переговорах по транзиту газа тем, что киевские власти перестали политизировать этот вопрос и перешли к конкретике, рыночным отношениям.
"Все сразу сдвинулось со своих мест", - сказал парламентарий в комментарии телеканалу RT.
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Политик также напомнил, что Россия многократно призывала Украину говорить конкретно о контракте, а не о политике.
"Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", - добавил депутат.
Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, призвал ориентироваться не на заявление топ-менеджера "Нафтогаза", а на конечный результат. Он также напомнил, что призывы решить газовый вопрос звучат как в Москве, так и в Киеве, однако до сих пор остается ряд нерешенных вопросов.
"Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа", - сказал парламентарий телеканалу RT.
При этом "Газпром" не стал комментировать результаты прошедших сегодня в Вене переговоров.

Ситуация с транзитом

Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии для заключения нового соглашения. В частности, сегодня в Вене состоялись переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза".
Москва настаивает на том, что для подписания нового контракта стороны должны отказаться от претензий в международном арбитраже и прекратить судебные разбирательства.
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Однако киевские власти считает это условие неприемлемым. Более того, "Нафтогаз" оценивает свои претензии к российской госкорпорации в двадцать два миллиарда долларов.
Вопрос о заключении нового контракта по транзиту также обсуждался на саммите "нормандской четверки" в Париже. Как отметил президент Владимир Зеленский, вероятность подписания соглашения выросла после то встречи.
Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.
Кручу-верчу, запутать хочу
28 ноября, 15:44
Кручу-верчу, запутать хочу
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на УкраинеЮрий Витренко"Нормандская четверка"Нафтогаз УкраиныГазпромГосдума РФЕврокомиссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияПарижУкраинаЭкономика
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