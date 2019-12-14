Россия и Украина завершили переговоры по газу

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко . Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза"

Россия и Украина предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко

По словам топ-менеджера украинской компании, стороны продолжают обсуждать достигнутые предварительные договоренности. Он подчеркнул, что конечного варианта контакта пока нет.

"Но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается", - в последующем написал Витренко в Facebook

"От политики к конкретике"

Депутат Госдумы Игорь Ананских объяснил прогресс в переговорах по транзиту газа тем, что киевские власти перестали политизировать этот вопрос и перешли к конкретике, рыночным отношениям.

"Все сразу сдвинулось со своих мест", - сказал парламентарий в комментарии телеканалу RT

Политик также напомнил, что Россия многократно призывала Украину говорить конкретно о контракте, а не о политике.

"Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", - добавил депутат.

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, призвал ориентироваться не на заявление топ-менеджера "Нафтогаза" , а на конечный результат. Он также напомнил, что призывы решить газовый вопрос звучат как в Москве, так и в Киеве, однако до сих пор остается ряд нерешенных вопросов.

"Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа", - сказал парламентарий телеканалу RT

При этом "Газпром" не стал комментировать результаты прошедших сегодня в Вене переговоров.

Ситуация с транзитом

Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят переговоры в двусторонних и трехсторонних форматах с участием Еврокомиссии для заключения нового соглашения. В частности, сегодня в Вене состоялись переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза".

Москва настаивает на том, что для подписания нового контракта стороны должны отказаться от претензий в международном арбитраже и прекратить судебные разбирательства.

Однако киевские власти считает это условие неприемлемым. Более того, "Нафтогаз" оценивает свои претензии к российской госкорпорации в двадцать два миллиарда долларов.

Вопрос о заключении нового контракта по транзиту также обсуждался на саммите "нормандской четверки" в Париже. Как отметил президент Владимир Зеленский , вероятность подписания соглашения выросла после то встречи.