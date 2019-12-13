В Госдуме прокомментировали заявление "Нафтогаза" по транзиту газа

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Ананских подтвердил прогресс в переговорах России и Украины по транзиту газа.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что стороны достигли предварительных договоренностей по соглашению. При этом он отметил, что итоговый вариант документа еще не готов.
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По словам Ананских, причиной изменений в переговорах стало то, что украинская сторона перестала политизировать вопрос и перешла к обсуждению в формате рыночных отношений.
"Газпром" давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", — цитирует его RT.
Переговоры по транзиту
Текущий договор о транзите российского газа через украинскую территорию завершается в конце года. Новое соглашение стороны пока не заключили, этот вопрос обсуждается на двусторонних консультациях.
Россия настаивает на том, что он может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств, в то время как украинская сторона считает подобный подход неприемлемым. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Вопрос о транзите газа через Украину обсуждался также на "нормандском саммите" в Париже. По словам президента Владимира Зеленского, шансы на то, что контракт будет подписан, после этой встречи возросли.
В Кремле отметили, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.