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2019-12-13T20:01+0300
https://ria.ru/20191213/1562380289.html
В Госдуме прокомментировали заявление "Нафтогаза" по транзиту газа
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявление "Нафтогаза" по транзиту газа

20:00 13.12.2019 (обновлено: 20:01 13.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Ананских подтвердил прогресс в переговорах России и Украины по транзиту газа.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что стороны достигли предварительных договоренностей по соглашению. При этом он отметил, что итоговый вариант документа еще не готов.
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По словам Ананских, причиной изменений в переговорах стало то, что украинская сторона перестала политизировать вопрос и перешла к обсуждению в формате рыночных отношений.
"Газпром" давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", — цитирует его RT.

Переговоры по транзиту

Текущий договор о транзите российского газа через украинскую территорию завершается в конце года. Новое соглашение стороны пока не заключили, этот вопрос обсуждается на двусторонних консультациях.
Россия настаивает на том, что он может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств, в то время как украинская сторона считает подобный подход неприемлемым. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Вопрос о транзите газа через Украину обсуждался также на "нормандском саммите" в Париже. По словам президента Владимира Зеленского, шансы на то, что контракт будет подписан, после этой встречи возросли.
В Кремле отметили, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоИгорь АнанскихНафтогаз УкраиныГазпромГосдума РФРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Никакого газа! Хватит кормить неблагодарных.
13 декабря, 20:55
владимир квашин
5010001
посмотрим что примут в итоге, чет вот мне кажется РОССИЯ откажется от своих требований к украине о отзыве всех денежных претензий ,а мы как всегда рады помочь "братьям"
13 декабря, 21:02
Alexandr Borzyaev
1110137
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