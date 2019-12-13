В Госдуме прокомментировали заявление "Нафтогаза" по транзиту газа

Ранее исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что стороны достигли предварительных договоренностей по соглашению. При этом он отметил, что итоговый вариант документа еще не готов.

По словам Ананских, причиной изменений в переговорах стало то, что украинская сторона перестала политизировать вопрос и перешла к обсуждению в формате рыночных отношений.

"Газпром" давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", — цитирует его RT.

Переговоры по транзиту

Текущий договор о транзите российского газа через украинскую территорию завершается в конце года. Новое соглашение стороны пока не заключили, этот вопрос обсуждается на двусторонних консультациях.

Россия настаивает на том, что он может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств, в то время как украинская сторона считает подобный подход неприемлемым. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

Вопрос о транзите газа через Украину обсуждался также на "нормандском саммите" в Париже. По словам президента Владимира Зеленского , шансы на то, что контракт будет подписан, после этой встречи возросли.