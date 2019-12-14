Эксперты назвали самые дешевые пляжные туры на Новый год

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты Ассоциации туроператоров России проанализировали минимальные цены на пакетные туры с вылетом в период с 25 по 30 декабря по 17 востребованным "зимним" пляжным направлениям.

Как сообщает АТОР, стоимость путевок на теплое море на Новый год выше аналогичных с вылетом в середине декабря в полтора — три раза

В списке — Индия (Гоа), ОАЭ, Турция, Израиль (Эйлат), Иордания (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия (Бали), Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Танзания (Занзибар), Бахрейн, Ямайка.

Также была изучена стоимость путевок в Турцию: хотя в море купаться уже некомфортно, но в стране много отелей с бассейнами и можно купить относительно недорогой билет на чартер.

Горящие новогодние пляжные туры есть только в четыре страны: Иорданию, Бали, Израиль и Шри-Ланку. По сравнению с серединой декабря стоимость путевок выросла на 17 процентов, 27 процентов, 40 процентов и 44 процента соответственно.

Поездка в Бахрейн подорожала на 74 процента, в Индию и на Кубу – на 84 процента, на Ямайку – на 92 процента. За новогодний отдых в других вышеназванных странах придется отдать значительно больше денег: цены выросли на величину от 106 до 187 процентов.

Таким образом, говорят эксперты, за сумму в 100 тысяч рублей на двоих сейчас уже невозможно купить пляжный тур ни в одну из теплых стран. До 150 тысяч рублей стоит путевка на двоих в Турцию и Иорданию. Имея до 200 тысяч рублей на двоих можно улететь в Индию, Бахрейн, Китай, Израиль, Бали и Шри-Ланку.