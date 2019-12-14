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Туризм
2019-12-14T13:42+0300
https://ria.ru/20191214/1562378529.html
Эксперты назвали самые дешевые пляжные туры на Новый год
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РИА Новости

Эксперты назвали самые дешевые пляжные туры на Новый год

13:11 14.12.2019 (обновлено: 13:42 14.12.2019)
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© РИА Новости / Мария Селиванова Доминикана. На пляже острова Саона
Доминикана. На пляже острова Саона
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты Ассоциации туроператоров России проанализировали минимальные цены на пакетные туры с вылетом в период с 25 по 30 декабря по 17 востребованным "зимним" пляжным направлениям.
Как сообщает АТОР, стоимость путевок на теплое море на Новый год выше аналогичных с вылетом в середине декабря в полтора — три раза
В списке — Индия (Гоа), ОАЭ, Турция, Израиль (Эйлат), Иордания (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия (Бали), Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Танзания (Занзибар), Бахрейн, Ямайка.
Также была изучена стоимость путевок в Турцию: хотя в море купаться уже некомфортно, но в стране много отелей с бассейнами и можно купить относительно недорогой билет на чартер.
Горящие новогодние пляжные туры есть только в четыре страны: Иорданию, Бали, Израиль и Шри-Ланку. По сравнению с серединой декабря стоимость путевок выросла на 17 процентов, 27 процентов, 40 процентов и 44 процента соответственно.
Поездка в Бахрейн подорожала на 74 процента, в Индию и на Кубу – на 84 процента, на Ямайку – на 92 процента. За новогодний отдых в других вышеназванных странах придется отдать значительно больше денег: цены выросли на величину от 106 до 187 процентов.
Таким образом, говорят эксперты, за сумму в 100 тысяч рублей на двоих сейчас уже невозможно купить пляжный тур ни в одну из теплых стран. До 150 тысяч рублей стоит путевка на двоих в Турцию и Иорданию. Имея до 200 тысяч рублей на двоих можно улететь в Индию, Бахрейн, Китай, Израиль, Бали и Шри-Ланку.
Самые дорогие – Мальдивские острова. Сейчас новогодний тур на двоих туда можно купить в среднем за сумму около 800 тысяч рублей.
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ТуризмГоаЗанзибарКубаВьетнамЯмайкаМексикаТаиландТанзанияБалиТуризмХайнаньНовости - ТуризмДоминиканаКитайТурцияБахрейнМальдивыШри-ЛанкаИорданияИндияИзраиль
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