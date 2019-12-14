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Дело бывшего президента Судана Омара аль-Башира
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РИА Новости

Дело бывшего президента Судана Омара аль-Башира

02:56 14.12.2019
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© AFP 2019 / Ebrahim HamidБывший президент Судана Омар аль-Башир во время суда
Бывший президент Судана Омар аль-Башир во время суда
© AFP 2019 / Ebrahim Hamid
11 апреля 2019 года в Судане на фоне четырехмесячных народных протестов произошел военный переворот. Президент Омар аль-Башир, возглавлявший страну 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет.
Следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где в последнее время жил аль-Башир, обнаружили и изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов). Позже денежные средства были помещены в Центробанк страны.
По факту обнаружения у экс-президента крупных денежных сумм, в том числе в иностранной валюте, были заведены дела о коррупционных преступлениях.
Генпрокуратура Судана сообщила в середине июня, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира были завершены.
Ему было предъявлено обвинение в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков".
Первоначально планировалось, что суд над бывшим президентом Судана начнется 31 июля, но затем он был перенесен на 19 августа.
Адвокаты Омара аль-Башира добивались освобождения свергнутого президента под залог, однако суд им отказал.
В суде бригадный генерал Ахмед Али, являющийся обвинителем по делу бывшего президента, рассказал, что Омар аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере порядка 90 миллионов долларов.
По его словам, свергнутый президент рассказал, что найденные в его доме деньги были частью суммы в 25 миллионов долларов, которую ему прислал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, для личных нужд.
По словам обвинителя, аль-Башир сообщил, что получил два предыдущих платежа в размере 35 миллионов долларов и 30 миллионов долларов от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы, который скончался в 2015 году. Экс-президент также рассказал следователям, что саудовские деньги были обменены и потрачены, но не мог вспомнить подробности. У бывшего президента также нет документов, подтверждающих траты.
Бывшего президента Судана защищает команда юристов из 130 человек. Они утверждают, что деньги были даны ему "как человеку, а не как президенту".
31 августа Омар аль-Башир был впервые допрошен в суде. Экс-президент Судана в ходе судебного заседания подтвердил, что обнаруженные следствием в его резиденции неучтенные миллионы долларов поступили в страну от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в виде пожертвований на нужды страны, но не были учтены официально, поскольку саудовский принц не захотел огласки.
Омар аль-Башир отметил, что использовал деньги для пожертвований, а не для собственной выгоды.
Он также сообщил, что предпочел бы, чтобы данное судебное заседание прошло в закрытом режиме, чтобы сохранить тайну саудовского руководства. Аль-Башир, кроме того, в очередной раз отверг все выдвинутые против него обвинения.
В сентябре в ходе очередного судебного заседания управляющий канцелярией аль-Башира рассказал, что бывший суданский лидер был единственным человеком, у которого был ключ от комнаты в президентском дворце, где хранились деньги. Кроме того в суде несколько человек подтвердили, что получали деньги наличными от свергнутого президента.
Вынесение приговора Омару аль-Баширу назначено на 14 декабря.
Коррупционные обвинения, выдвинутые против бывшего суданского лидера, предусматривают максимальный срок тюремного заключения 10 лет.
В мае 2019 года аль-Баширу также было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству демонстрантов во время антиправительственных демонстраций, которые привели к его свержению.
На фоне судебного разбирательства в Хартуме прозвучали призывы передать Омара аль-Башира в Гаагский международный уголовный суд.
В 2009 году суданский президент стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Он разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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