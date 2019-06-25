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РИА Новости
Ситуация в Судане

Экс-президента Судана аль-Башира будут судить в прямом эфире

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Сергей МамонтовБывший президент Республики Судан Омар аль-Башир
Бывший президент Республики Судан Омар аль-Башир
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Бывший президент Республики Судан Омар аль-Башир. Архивное фото
КАИР, 25 июн — РИА Новости. Судебный процесс над отстраненным от власти экс-президентом Судана Омаром аль-Баширом будет идти в прямом эфире суданского телевидения, заявил член переходного военного совета страны Салах Абдель Халек.
В интервью местному информационному ресурсу Tana 4 Media он также рассказал, что Хартум не будет выдавать аль-Башира Международному уголовному суду по делам, связанным с геноцидом в Дарфуре. Судить бывшего главу страны, отметил Абдель Халек, будут в Судане.
"Аль-Башира будут судить по всем делам, по которым ему предъявлены обвинения в преступлениях в Дарфуре. Суд над ним будет транслироваться в прямом эфире", - сказал военный.
Ранее генпрокуратура Судана сообщила, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира были завершены, ему предъявлено обвинение в коррупции при обращении с иностранной валютой и отмывании денег.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
В 2009 году суданский президент Омар аль-Башир стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Он разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году.
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Ситуация в СуданеСудан
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