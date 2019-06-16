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РИА Новости
Ситуация в Судане

Бывшего президента Судана вызвали в прокуратуру

Вчера, 19:50
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© AP Photo / Ali NgethiБывший президент Судана Омар аль-Башир
Бывший президент Судана Омар аль-Башир
© AP Photo / Ali Ngethi
ХАРТУМ, 16 июн - РИА Новости. Бывший президент Судана Омар аль-Башир был доставлен в воскресенье из тюрьмы Кобар в прокуратуру по рассмотрению коррупционных дел, сообщил РИА Новости источник в офисе генпрокурора.
"Прокуратура по коррупционным делам потребовала от офиса генпрокурора в воскресенье вызвать аль-Башира для начала расследования обвинений в коррупции, чтобы проинформировать его о предъявленных ему обвинениях", - отметил собеседник агентства.
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По словам источника, до этого момента экс-глава Судана не покидал тюрьмы, чтобы предстать перед прокуратурой.
Как передает корреспондент РИА Новости, Аль-Башир прибыл в прокуратуру под усиленной охраной полицейских, которые окружили его, когда он входил в здание ведомства,
Генпрокуратура Судана сообщила в минувший четверг, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира были завершены, ему предъявлено обвинение в коррупции при обращении с иностранной валютой и отмыванием денег.
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