Бывшего президента Судана вызвали в прокуратуру

ХАРТУМ, 16 июн - РИА Новости. Бывший президент Судана Омар аль-Башир был доставлен в воскресенье из тюрьмы Кобар в прокуратуру по рассмотрению коррупционных дел, сообщил РИА Новости источник в офисе генпрокурора.

"Прокуратура по коррупционным делам потребовала от офиса генпрокурора в воскресенье вызвать аль-Башира для начала расследования обвинений в коррупции, чтобы проинформировать его о предъявленных ему обвинениях", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, до этого момента экс-глава Судана не покидал тюрьмы, чтобы предстать перед прокуратурой.

Как передает корреспондент РИА Новости, Аль-Башир прибыл в прокуратуру под усиленной охраной полицейских, которые окружили его, когда он входил в здание ведомства,

Генпрокуратура Судана сообщила в минувший четверг, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира были завершены, ему предъявлено обвинение в коррупции при обращении с иностранной валютой и отмыванием денег.