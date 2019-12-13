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2019-12-13T21:49+0300
https://ria.ru/20191213/1562381585.html
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
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РИА Новости

В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа

21:10 13.12.2019 (обновлено: 21:49 13.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские политики выразили надежду, что Москва и Киев смогут в скором времени прийти к консенсусу по вопросу транзита газа.
Так парламентарии прокомментировали заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о достижении предварительной договоренности по газовой проблематике. При этом топ-менеджер украинской компании отметил, что итоговый текст контракта пока не составлен.
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Депутат Госдумы Игорь Ананских выразил мнение, что прогресс в переговорах стал возможен из-за того, что Киев перестал политизировать газовый вопрос и перешел к обсуждению рыночных отношений.
"Все сразу сдвинулось со своих мест. "Газпром" давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", — цитирует политика RT.
В свою очередь, сенатор Сергей Цеков призвал ориентироваться на конечный результат, а не на заявление Витренко. В разговоре с RT он также отметил, что о необходимости решения вопроса по транзиту говорят как в Москве, так и в Киеве. Однако остается ряд нерешенных вопросов.
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"Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа", — подчеркнул парламентарий.
Он также напомнил, что стороны продолжают диалог для решения вопроса.
В свою очередь, "Газпром" предпочел остаться немногословным и не стал давать оценку прошедшим переговорам и заявлению Витренко.

Ситуация с транзитом

Действующий контракт на транзит российского голубого топлива через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения. В частности, сегодня прошли очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" в Вене.
Россия настаивает на том, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
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В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Этот вопрос также обсуждался на саммите "нормандской четверки" в Париже. Как отметил президент Владимир Зеленский, после этой встречи шансы на подписание нового соглашения значительно выросли.
Российские же власти заявили, что на окончательные договоренности выйти пока не удалось, но переговоры продолжатся.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоСергей ЦековИгорь АнанскихНафтогаз УкраиныГазпромГосдума РФВладимир ЗеленскийВ миреЭкономика
Популярные комментарии
договорились что Россия отдаст долги газом. контракт подписан на 10 лет. СП-2 ВРЕМЕННО ЗАКОНСЕРВИРОВАН. Украина получает газ напрямую со скидкой 25%
13 декабря, 21:26
Влад Темин
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Если, сказать проще , вы попали на бабки, а платить придется, не смотря на Коментарии патриотов.
13 декабря, 22:34
ТАТатьяна Афанасьева
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