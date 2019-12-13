В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские политики выразили надежду, что Москва и Киев смогут в скором времени прийти к консенсусу по вопросу транзита газа.

Так парламентарии прокомментировали заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о достижении предварительной договоренности по газовой проблематике. При этом топ-менеджер украинской компании отметил, что итоговый текст контракта пока не составлен.

Депутат Госдумы Игорь Ананских выразил мнение, что прогресс в переговорах стал возможен из-за того, что Киев перестал политизировать газовый вопрос и перешел к обсуждению рыночных отношений.

"Все сразу сдвинулось со своих мест. "Газпром" давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта", — цитирует политика RT.

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков призвал ориентироваться на конечный результат, а не на заявление Витренко. В разговоре с RT он также отметил, что о необходимости решения вопроса по транзиту говорят как в Москве, так и в Киеве. Однако остается ряд нерешенных вопросов.

"Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа", — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил, что стороны продолжают диалог для решения вопроса.

В свою очередь, "Газпром" предпочел остаться немногословным и не стал давать оценку прошедшим переговорам и заявлению Витренко.

Ситуация с транзитом

Действующий контракт на транзит российского голубого топлива через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения. В частности, сегодня прошли очередные переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" в Вене.

Россия настаивает на том, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

Этот вопрос также обсуждался на саммите "нормандской четверки" в Париже. Как отметил президент Владимир Зеленский, после этой встречи шансы на подписание нового соглашения значительно выросли.