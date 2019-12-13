Фонд Андрея Первозванного назвал лауреатов премии "За веру и Верность"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Лауреатами XXVII международной премии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) "За веру и Верность" в 2019 году стали председатель комитета по обороне ГД РФ генерал-полковник Лауреатами XXVII международной премии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) "За веру и Верность" в 2019 году стали председатель комитета по обороне ГД РФ генерал-полковник Владимир Шаманов , президент Республики Татарстан Рустам Минниханов , актриса Инна Чурикова , сообщили в ФАП.

"Лауреатами 2019 года стали: руководитель АНО "Наш солнечный мир" Игорь Шпицберг, зоолог, биогеограф и телеведущий Николай Дроздов, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Владислав Жердев), основатель "БК Тесла" Боголюб Карич, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, основатель благотворительного фонда "Доброта" и водитель одноименного автобуса блокадница Галина Яковлева, председатель комитета по обороне ГД РФ генерал-полковник Владимир Шаманов, актриса, Народная артистка СССР Инна Чурикова", - сообщили в ФАП.

Шаманов победил в номинации "За мужество и верное служение Отечеству". "Возглавляя комитет… Владимир Анатольевич стремится обеспечить достойную жизнь военнослужащим, военным пенсионерам и их семьям", - сказано в наградном листе.

Там также отмечается, что блокадница, основатель благотворительного фонда "Доброта" и водитель одноимённого автобуса Галина Яковлева уже 60 лет за рулем. Сейчас "развозит продукты, вещи, подарки и просто приятные мелочи ветеранам, инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям". Она получила премию в номинации "За жизненный подвиг милосердного служения ближним".

Минниханов победил в номинации "За укрепление межнационального мира и согласия". По словам организаторов, он "со всей ответственностью подходит к укреплению мира, согласия и доверия между представителями разных народов": в Татарстане сейчас возводятся десятки мечетей и православных церквей.

Премию в номинации "За выдающийся вклад в укрепление дружбы сербского и русского народов" получил основатель "БК Тесла" Боголюб Карич. В России он "строил школы, больницы, дороги, возводил мосты, реконструировал памятники истории и культуры", а когда начался развал Советского Союза, "помогал монастырям во многих российских городах, предоставил материальную помощь для строительства комплекса героям Курской битвы - Храма на Прохоровом поле".

Председатель Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых, наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) получил премию "За подвижнические труды по возрождению Валаамской обители", который он возглавляет с 1993 года. Четырьмя годами ранее началось возрождение полуразрушенного монастыря: на острове поселились шесть монахов. Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

Шпицберг получил премию в номинации "За выдающийся вклад в создание системы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья". В АНО "Наш солнечный мир" создали программу помощи детям с аутизмом и другими нарушениями развития, которая "помогает им посещать обычные детские сады, поступать в школы, вести социально-активный образ жизни - реабилитацию ежегодно проходят десятки тысяч детей".

Зоолог, биогеограф и известный телеведущий Николай Дроздов получил премию "За выдающиеся заслуги в деле изучения и сохранения окружающей среды, труд ученого и популяризатора науки". По словам организаторов, "этот удивительный человек помогает всем нам формировать положительное и доброе отношение к окружающему миру, жить в гармонии с собой и с природой".

Актриса, Народная артистка СССР Инна Чурикова стала обладательницей премии в номинации "За воплощение вечных нравственных ценностей в образах, созданных на экране и на сцене".

"Премия "Вера и Верность" — символ признания заслуг перед Отечеством. Она традиционно вручается в декабре в Государственном Кремлевском дворце", - пояснили организаторы. По словам председатель попечительского совета ФАП Владимира Якунина, премию вручают людям, которые "в самых разных исторических обстоятельствах сохраняли свое человеческое достоинство, выполняли свой профессиональный и гражданский долг".

"Двадцатисемилетняя история премии - это отражение нашей эпохи - создания новой России",- сказал Якунин журналистам в пятницу на брифинге перед вручением премии.

Среди лауреатов прошлых лет - патриархи Московские и всея Руси Алексий II и Кирилл, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, актер театра и кино Василий Лановой, летчик-космонавт Алексей Леонов, музыкант и общественный деятель Юрий Башмет.

Церемония награждения проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве. По информации организаторов, после церемонии пройдет концерт, на котором выступят Тамара Гвердцители, Дина Гарипова, группа "Любэ", МГАТ "Русские сезоны" и оркестр балканской музыки, Сергей Волчков, Ярослава Дягтерева, хор Свято-Данилова монастыря.

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.