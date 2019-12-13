В СФ предложили Климкину четвертый вариант достижения мира в Донбассе

Ранее Климкин в своей статье для издания "Европейская правда" заявил, что ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой. В частности, по его словам, существует три варианта разрешения конфликта в Донбассе. Один из них, считает Климкин, компромисс с Россией, который закончится распадом Украины с последующим переходом значительной части территории страны под власть восточного соседа. Второй - Киев может пойти на замораживание конфликта с прекращением огня, однако в таком случае для Украины будет закрыт путь в Евросоюз и НАТО, третий - "борьба до победы", однако тут нет поддержки общества.

"Удивляют спекуляции и политический непрофессионализм бывшего главы МИД Украины. Первоначально не нужно достигать компромиссов с Россией, нужно достичь компромисса в самой Украине. Никто из украинских политиков не говорит о гражданском примирении, без которого невозможно прекратить войну на Донбассе и исполнить минские соглашения", - сказала РИА Новости Ковитиди.

По ее словам, ответственность за достижение гражданского примирения лежит исключительно на киевской власти, и Россия здесь никак не поможет, потому что это внутренний вопрос Украины. "Украинской власти нужно находить общий язык с людьми, живущими в ДНР и ЛНР, а не прятаться от проблем и упорно их не замечать. Гражданское примирение – это единственная вакцина для достижения мира на Украине и борьбы с массовым вирусом анархии и беззакония, занесенным в страну из-за океана", - подчеркнула Ковитиди.

Сенатор также отметила, что у истоков развала Украины стоят украинские политики, подобные Климкину, пришедшие к власти поле госпереворота в 2014 году. "Они начали развал Украины, и им за это отвечать. Не нужно искать виновных. Нужно лучше научиться слушать свой народ и навести порядок у себя в стране, которая уже начала трещать по швам", - подчеркнула сенатор.