Песков назвал критерии, по которым Путин оценивает работу губернаторов

"Однозначно нет. Однозначно не имеет. Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли значение для Путина, губернатор от какой партии возглавляет регион.

Отвечая на вопрос о том, недовольны ли в Кремле работой иркутского губернатора, Песков сказал: "Иркутский губернатор подал в отставку по собственному желанию, и эта отставка была принята главой государства".

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.