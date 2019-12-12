Биография Игоря Кобзева

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Иванович Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже.
В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище; в 2001 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В 2009 году и 2012 году учился на курсах повышения квалификации в Академии гражданской защиты.
В 1988-1999 годах Игорь Кобзев проходил службу на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков, отдельного мобильной механизированной бригады, спасательного центра МЧС России.
С августа 2000 по декабрь 2003 года – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Железнодорожного района Воронежа – заместитель начальника гражданской обороны в городе Воронеже.
С декабря 2003 года по январь 2005 года был помощником начальника Главного управления (по организации службы безопасности военной и внутренней службы).
В 2005-2008 годах – начальник управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения.
С января 2008 года по май 2010 года – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области.
В 2010-2016 годах служил начальником Главного управления МЧС России по Воронежской области.
С апреля 2016 года по август 2017 года – первый заместитель начальника Центрального регионального центра МЧС России, исполнял обязанности по должности начальника Центрального регионального центра.
С августа 2017 года – директор Департамента кадровой политики МЧС России.
С августа 2018 года исполнял обязанности заместителя министра МЧС России.
1 мая 2019 года указом президента России был назначен заместителем министра - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору МЧС России.
4 ноября 2019 года указом президента России был назначен заместителем министра МЧС России – главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.
Игорь Кобзев принимал участие в 1995 году в вооруженном конфликте на территории Чеченской Республики; в 1998 году во время Грузино-Южноосетинского конфликта участвовал в организации отправки колонны с гуманитарной помощью на территорию республики Южная Осетия. Он руководил ликвидацией крупного техногенного пожара в производственном корпусе ЗАО "Янтарь", с угрозой распространения аммиака на жилой сектор (Воронеж, 1998.); в 2010 году ликвидацией чрезвычайной ситуации, связанной со снежными заторами на федеральной трассе М "Дон" в Воронежской области и ликвидацией последствий крупных природных пожаров на территории Воронежской области. В 2014 году руководил операцией по приему беженцев из Украины на территории Воронежской области, в 2018 году участвовал в мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении чемпионата мира по футболу, а также принимал участие в ликвидации других крупных чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий
12 декабря 2019 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Иркутской области.
Игорь Кобзев – генерал-лейтенант внутренней службы. Награжден государственными и ведомственными наградами
Кобзев женат, воспитывает четверых детей.
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