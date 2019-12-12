Биография Игоря Кобзева

В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище; в 2001 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В 2009 году и 2012 году учился на курсах повышения квалификации в Академии гражданской защиты.

Игорь Кобзев принимал участие в 1995 году в вооруженном конфликте на территории Чеченской Республики; в 1998 году во время Грузино-Южноосетинского конфликта участвовал в организации отправки колонны с гуманитарной помощью на территорию республики Южная Осетия. Он руководил ликвидацией крупного техногенного пожара в производственном корпусе ЗАО "Янтарь", с угрозой распространения аммиака на жилой сектор (Воронеж, 1998.); в 2010 году ликвидацией чрезвычайной ситуации, связанной со снежными заторами на федеральной трассе М "Дон" в Воронежской области и ликвидацией последствий крупных природных пожаров на территории Воронежской области. В 2014 году руководил операцией по приему беженцев из Украины на территории Воронежской области, в 2018 году участвовал в мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении чемпионата мира по футболу, а также принимал участие в ликвидации других крупных чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий