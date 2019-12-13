Погибшая при пожаре на Алтае семья стояла на учете как неблагополучная

БАРНАУЛ, 13 дек - РИА Новости. Семья, погибшая в результате пожара в жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края, состояла на учете как неблагополучная, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В ночь на пятницу в Завьяловском районе загорелся дом, в результате пожара погибли четверо детей и двое взрослых. Возбужденно уголовное дело. Расследование обстоятельств трагедии находится на личном контроле главы региона.
"Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Семья состояла на учете как неблагополучная", - сказали в ведомстве.
Губернатор Виктор Томенко поручил главам муниципалитетов провести поквартальный обход всех неблагополучных и многодетных семей.
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