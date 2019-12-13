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Туризм
2019-12-13T13:41+0300
https://ria.ru/20191213/1562350762.html
Таиланд в 2019 году посетили более миллиона российских туристов
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РИА Новости

Таиланд в 2019 году посетили более миллиона российских туристов

13:41 13.12.2019
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© Фото : Александр АндреевТаиланд
Таиланд
© Фото : Александр Андреев
БАНГКОК, 13 дек — РИА Новости. Более миллиона российских туристов посетили Таиланд в первые 10 месяцев 2019 года, сообщил в Бангкоке журналистам посол России в этой стране Евгений Томихин.
"2019 год еще не закончился, и у нас пока есть статистика за 10 месяцев – один миллион восемьдесят тысяч россиян, посетивших королевство за этот период. Это чуть-чуть ниже, чем за аналогичный период прошлого года, примерно на два процента", — сообщил глава российской дипмиссии.
Он пояснил, что причиной снижения могло стать заметное укрепление таиландского бата в этом году, отразившееся на стоимости поездок в долларах и, соответственно, в рублях, что побудило россиян сравнивать затраты на поездки в Таиланд с расходами на посещение других туристических направлений.
"Мы знаем, что в этом году значительно вырос турпоток в Турцию. Внутри России стали больше путешествовать, Крым очень популярен. По масштабам это сопоставимо со всем турецким направлением, поэтому многие соотечественники выбирают и другие направления, не только Таиланд", — сказал посол РФ.
По его мнению, притоку российских туристов будут способствовать такие обстоятельства, как более благоприятные условия — привлекательные цены и удобные услуги. "В частности мы ведем разговоры о том, чтобы наши граждане могли пользоваться в Таиланде платежной картой "Мир", — добавил он.
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Томихин отметил, что укрепляющийся таиландский бат и прошлогодний чемпионат мира по футболу повлияли на рост туристического потока граждан Таиланда в РФ.
Также, заключил посол РФ, повышению спроса в Таиланде на поездки в Россию послужило и появление более удобного транспортного сообщения, активное строительство новых отелей, разработка новых туристических маршрутов.
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"Если в 2018 году в России побывали примерно 50 тысяч подданных Таиланда, то в этом году только за 10 месяцев в РФ съездили уже больше 70 тысяч таиландцев. Увеличение в 1,5 раза — это солидная прибавка, хотя на фоне числа российских туристов, приезжающих в Таиланд, конечно, это не так много", — сказал глава российской дипмиссии в Таиланде.
Он добавил, что появились новые туристические направления, популярные среди таиландских туристов: "Теперь это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Мурманск, куда гости ездят, чтобы увидеть северное сияние, и зимний Байкал, и другие".
"Мы активно тайским друзьям говорим о том, чтобы они смотрели и другие туристические направления — такие, как Сибирь, Дальний Восток, Центральная Россия, Кавказ", — сказал Томихин.
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