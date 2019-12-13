В Петербурге завели дело после стрельбы из травматики в супермаркете

"Инцидент произошел 12 декабря около 11.00 в магазине на Новоизмайловском проспекте между персоналом и посетителем - неизвестным мужчиной, который произвел выстрел в воздух из травматического пистолета. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.