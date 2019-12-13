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В Петербурге завели дело после стрельбы из травматики в супермаркете
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РИА Новости

В Петербурге завели дело после стрельбы из травматики в супермаркете

10:27 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели после стрельбы из травматического пистолета в сетевом супермаркете в Московском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Инцидент произошел 12 декабря около 11.00 в магазине на Новоизмайловском проспекте между персоналом и посетителем - неизвестным мужчиной, который произвел выстрел в воздух из травматического пистолета. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), личность стрелявшего устанавливается.
По информации РЕН ТВ, мужчина был нетрезв и агрессивно отреагировал на просьбу кассира оплатить съеденный сырок.
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