Сенатор назвал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным наивными

"Эти заявления поражают своей наивностью. Президенту Украины следует сесть и почитать историю, ознакомиться с прошлым Крыма и Украины, а также поинтересоваться настроением крымчан. Может, после этого он абсолютно наивных заявлений делать не будет", - сказал РИА Новости Цеков.