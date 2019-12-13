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Сенатор назвал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным наивными
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РИА Новости

Сенатор назвал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным наивными

10:22 13.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСенатор от крымского региона Сергей Цеков
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал наивностью слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности сто раз пожать руку российскому лидеру Владимиру Путину в случае "возвращения" Крыма.
Ранее Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что готов десять раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.
"Эти заявления поражают своей наивностью. Президенту Украины следует сесть и почитать историю, ознакомиться с прошлым Крыма и Украины, а также поинтересоваться настроением крымчан. Может, после этого он абсолютно наивных заявлений делать не будет", - сказал РИА Новости Цеков.
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По его словам, Крым ни при каких условиях не вернется в состав Украины.
"Решение о воссоединении Крыма с Россией было принято очень осмысленно и на основе волеизъявления крымчан", - подчеркнул сенатор.
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Сергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКрымВ мире
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