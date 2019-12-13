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2019-12-13T09:18+0300
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Выплаты клиентам "Невского народного банка" начнутся до 27 декабря
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РИА Новости

Выплаты клиентам "Невского народного банка" начнутся до 27 декабря

09:18 13.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Выплаты вкладчикам "Невского народного банка" (Санкт-Петербург), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 27 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 27 декабря 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации ПАО "Невский банк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у "Невского народного банка". Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства (капитал) из-за хищения значительной части активов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
По сообщению ЦБ, в первой декаде декабря неустановленными лицами у банка были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств. По факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
По величине активов, согласно сообщению ЦБ, на 1 декабря банк занимал 317-е место в банковской системе РФ.
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Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
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АСВЦентральный Банк РФСанкт-ПетербургЭкономика
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