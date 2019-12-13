Выплаты клиентам "Невского народного банка" начнутся до 27 декабря

"Выплаты начнутся агентством не позднее 27 декабря 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации ПАО "Невский банк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у "Невского народного банка". Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства (капитал) из-за хищения значительной части активов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

По сообщению ЦБ, в первой декаде декабря неустановленными лицами у банка были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств. По факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.