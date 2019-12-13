Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T06:56+0300
https://ria.ru/20191213/1562338772.html
Премьер Британии Борис Джонсон переизбрался в парламент
https://cdn25.img.ria.ru/images/155910/72/1559107229_0:43:3070:1770_1036x0_80_0_0_5332cd2388a306f98bd88be4b0ac0540.jpg
РИА Новости

Премьер Британии Борис Джонсон переизбрался в парламент

06:49 13.12.2019 (обновлено: 06:56 13.12.2019)
2978
© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
© AP Photo / Matt Rourke
ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер Борис Джонсон переизбрался в парламент, свидетельствуют результаты голосования.
На данный момент очевидно, что Джонсона по итогам выборов ждет триумф. Согласно exit poll и прогнозу Sky, Консервативная партия получит абсолютное большинство в парламенте, что позволит правительству спокойно осуществить Brexit в январе, а также легко принимать законопроекты.
На данный момент подведены результаты в 359 избирательных округах из 650. У консерваторов уже есть 188 мандатов, у лейбористов – 123.
В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
06:46
Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов
122131
Обсудить 2
Консервативная партия ВеликобританииПарламент ВеликобританииБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Новый смартфон компании Apple
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Вид на Ялту
В Крыму заявили о необходимости изменения отношений России и Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Луна и самолет на закате
Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями на площади 200 "квадратов"
12:45В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
12:43В Москве умер один из близнецов, ожидавших операции у Каабака
Лента новостейМолния