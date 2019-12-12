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На Украине задержали трех фигурантов дела об убийстве Шеремета
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РИА Новости

На Украине задержали трех фигурантов дела об убийстве Шеремета

21:05 12.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
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Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фото
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета официально стали три из пяти установленных фигурантов дела, они задержаны, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины
Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации в стране.
"Пока что по уголовному производству у нас три подозреваемых. На данный момент продолжаются вручения (подозрений – ред.), обыски, не исключаем и надеемся, что круг подозреваемых лиц будет расширен", - сказал один из следователей во время брифинга.
В свою очередь в пресс-службе МВД сообщили, что следователи Нацполиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Им инкриминируют преступление, совершенное по статье "умышленное убийство".
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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