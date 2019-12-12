Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

"После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по основной версии – это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица", - сказал Коваль на брифинге в четверг.

Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.