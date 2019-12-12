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Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
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РИА Новости

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

18:36 12.12.2019 (обновлено: 19:26 12.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Основная версия убийства журналиста Павла Шеремета – это дестабилизация ситуации на Украине, заявил замглавы Нацполиции Евгений Коваль.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в четверг, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.
"После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по основной версии – это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица", - сказал Коваль на брифинге в четверг.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
18:03
Подозреваемый в убийстве Шеремета отрицает свою причастность к делу
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Ситуация на УкраинеНациональная полиция УкраиныАрсен АваковПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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