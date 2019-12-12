Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета

"Вероятные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос - кто заказчик. И я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ очень скоро. Мне очень хочется верить, что это будет уже третья, последняя встреча по поводу этого очень громкого убийства Павла Шеремета", - заявил президент на брифинге в четверг, трансляцию вели украинские телеканалы.