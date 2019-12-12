Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета

КИЕВ, 12 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что правоохранители установят заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в четверг, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе.
"Вероятные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос - кто заказчик. И я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ очень скоро. Мне очень хочется верить, что это будет уже третья, последняя встреча по поводу этого очень громкого убийства Павла Шеремета", - заявил президент на брифинге в четверг, трансляцию вели украинские телеканалы.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".