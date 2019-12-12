Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter.
Как позднее сообщил сержант украинских сил специальных операций Андрей Антоненко, ему предъявили обвинение в этом убийстве.
"Пытаются вручить подозрение в том, что якобы я организовал группу по убийству Шеремета <…> Я подумал, что это шутка сначала, потом понял, что не шутка. Пытаются вручить подозрение. Я, естественно, не подписываю <…> Я понятия не имею, откуда это все взялось вообще", — заявил Антоненко в эфире телеканала "Наш".
По словам военнослужащего, ему пытаются инкриминировать изготовление взрывчатки, которой подорвали автомобиль журналиста. Антоненко заявляет, что не знал Шеремета и не пересекался с ним.
Ранее Антоненко был музыкантом, выступал под псевдонимом Riffmaster. Позже он приостановил творческую деятельность и поступил на службу в специальные силы. Он же написал гимн этих войск.
29 декабря 2018, 22:43Луценко заявил, что ФБР не смогло помочь в расследовании убийства Шеремета
Замглавы Нацполиции Евгений Коваль на специальном брифинге озвучил главную версию убийства Шеремета.
"После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по основной версии — это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица", — сказал он.
Коваль также назвал имена подозреваемых: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко.
По словам Коваля, Кузьменко работает детским хирургом в больнице "Охматдет", Грищенко участвовали в военной операции в Донбассе, по информации из открытых источников, Яна Дугарь была военной медсестрой.
Замглавы Нацполиции уточнил, что следствие вышло на этих людей, проведя большое количество экспертиз, в том числе после изучения записей уличных видеокамер с привлечением британских специалистов.
Как заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, силовики сделали только первые шаги в расследовании, продолжаются поиски заказчиков.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что их имена установят.
"Вероятные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос — кто заказчик. И я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ очень скоро. Мне очень хочется верить, что это будет уже третья, последняя встреча по поводу этого очень громкого убийства Павла Шеремета", — заявил глава государства.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Зеленский 20 июля 2019 года — в третью годовщину убийства — потребовал от генпрокурора, главы МВД, председателей Нацполиции и СБУ доложить о ходе расследования. После закрытого совещания глава государства, не называя деталей, выразил надежду, что в расследовании "будет результат".