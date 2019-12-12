Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фото

Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил министр внутренних дел На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter .

Как позднее сообщил сержант украинских сил специальных операций Андрей Антоненко, ему предъявили обвинение в этом убийстве.

"Пытаются вручить подозрение в том, что якобы я организовал группу по убийству Шеремета <…> Я подумал, что это шутка сначала, потом понял, что не шутка. Пытаются вручить подозрение. Я, естественно, не подписываю <…> Я понятия не имею, откуда это все взялось вообще", — заявил Антоненко в эфире телеканала "Наш"

По словам военнослужащего, ему пытаются инкриминировать изготовление взрывчатки, которой подорвали автомобиль журналиста. Антоненко заявляет, что не знал Шеремета и не пересекался с ним.

Ранее Антоненко был музыкантом, выступал под псевдонимом Riffmaster. Позже он приостановил творческую деятельность и поступил на службу в специальные силы. Он же написал гимн этих войск.

Замглавы Нацполиции Евгений Коваль на специальном брифинге озвучил главную версию убийства Шеремета.

"После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило работать по основной версии — это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица", — сказал он.

Коваль также назвал имена подозреваемых: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко.

По словам Коваля, Кузьменко работает детским хирургом в больнице "Охматдет", Грищенко участвовали в военной операции в Донбассе, по информации из открытых источников, Яна Дугарь была военной медсестрой.

Замглавы Нацполиции уточнил, что следствие вышло на этих людей, проведя большое количество экспертиз, в том числе после изучения записей уличных видеокамер с привлечением британских специалистов.

Как заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, силовики сделали только первые шаги в расследовании, продолжаются поиски заказчиков.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что их имена установят.

"Вероятные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос — кто заказчик. И я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ очень скоро. Мне очень хочется верить, что это будет уже третья, последняя встреча по поводу этого очень громкого убийства Павла Шеремета", — заявил глава государства.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".