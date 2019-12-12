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КПРФ хочет выдвинуть Левченко на выборы губернатора Иркутской области
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РИА Новости

КПРФ хочет выдвинуть Левченко на выборы губернатора Иркутской области

18:20 12.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Коммунисты планируют вновь выдвинуть кандидатуру Сергея Левченко на пост губернатора Иркутской области, сообщил РИА Новости в четверг сенатор от исполнительной власти региона, первый секретарь бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева.
Мархаев считает, что действия губернатора по ликвидации последствий паводка в регионе не подлежат критике, "наоборот, он сделал для людей все что мог". Он также назвал Левченко "серьезным хозяйственником, хорошо разбирающимся в финансах, экономике".
Он также подчеркнул, что "коммунисты планируют вновь выдвинуть кандидатуру Левченко на выборах губернатора области в сентябре 2020 года".
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиИгорь КобзевВячеслав МархаевСергей ЛевченкоВладимир ПутинИркутская областьПолитика
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