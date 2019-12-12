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Подозреваемый в убийстве Шеремета отрицает свою причастность к делу
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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве Шеремета отрицает свою причастность к делу

18:03 12.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
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Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Архивное фото
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко утверждает, что не причастен к убийству журналиста Павла Шеремета.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в четверг, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.
"Пытаются вручить подозрение в том, что якобы я организовал группу по убийству Шеремета… Я подумал, что это шутка сначала, потом понял, что не шутка. Пытаются вручить подозрение. Я, естественно, ее не подписываю… Я понятия не имею, откуда это все взялось вообще… Это полный бред", - заявил Антоненко четверг в эфире телеканала "Наш".
По его словам, правоохранители пытаются инкриминировать ему изготовление взрывчатки, которой был взорван автомобиль с журналистом. Антоненко заявляет, что не был знаком с журналистом и не пересекался с ним.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковПавел ШереметУкраинаВ мире
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