Подозреваемый в убийстве Шеремета отрицает свою причастность к делу

КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко утверждает, что не причастен к убийству журналиста Павла Шеремета.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в четверг, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета.
"Пытаются вручить подозрение в том, что якобы я организовал группу по убийству Шеремета… Я подумал, что это шутка сначала, потом понял, что не шутка. Пытаются вручить подозрение. Я, естественно, ее не подписываю… Я понятия не имею, откуда это все взялось вообще… Это полный бред", - заявил Антоненко четверг в эфире телеканала "Наш".
По его словам, правоохранители пытаются инкриминировать ему изготовление взрывчатки, которой был взорван автомобиль с журналистом. Антоненко заявляет, что не был знаком с журналистом и не пересекался с ним.
Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.