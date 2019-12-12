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2019-12-12T17:55+0300
https://ria.ru/20191212/1562325109.html
Госдума отклонила два проекта о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ
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РИА Новости

Госдума отклонила два проекта о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ

17:55 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта о введении в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Первый документ, внесенный депутатами от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, предусматривал переход к двухуровневой шкале НДФЛ. По доходам до 24 миллионов рублей в год включительно предлагалось сохранить действующую ставку 13%, свыше 24 миллионов рублей – установить ставку 18%.
Под действие новых норм могло попасть чуть более 20 тысяч человек, но поскольку их доходы в совокупности превышают 4 триллиона рублей, то по новым ставкам НДФЛ было бы обеспечено поступление дополнительно 200 миллиардов рублей налогов, пояснял ранее РИА Новости один из авторов, первый зампред бюджетного комитета, эсер Александр Ремезков.
Второй законопроект, внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, предлагал ввести многоступенчатую шкалу НДФЛ, одновременно устанавливая пониженную ставку налога в размере 5% для доходов менее 100 тысяч рублей в год. При годовом доходе до 3 миллионов рублей ставка налога составила бы 5 тысяч рублей плюс 13% с суммы свыше 100 тысяч рублей, до 10 миллионов рублей — 382 тысячи рублей плюс 18% с суммы свыше 3 миллионов, свыше 10 миллионов рублей — 1,642 миллиона рублей плюс 25% с суммы выше 10 миллионов рублей.
Здание Государственной Думы РФ
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Против принятия законопроектов выступали комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата РФ. Комитет считает, что возврат к прогрессивной шкале НДФЛ приведет к увеличению затрат на администрирование данного налога, а также может повлечь уклонение от его уплаты, а, следовательно, и к снижению поступлений по нему в бюджетную систему страны.
Кабмин обратил внимание, что введение с 2001 года ставки налога в размере 13% для большинства видов доходов способствовало увеличению поступления НДФЛ в бюджетную систему РФ. А Счетная палата допускает, что переход к прогрессивной шкале может привести к увеличению теневой занятости и снижению поступлений в консолидированные бюджеты регионов РФ, поскольку усложняется механизм декларирования и уплаты НДФЛ.
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Александр РемезковСергей МироновКПРФСправедливая РоссияГосдума РФГеннадий ЗюгановРоссияЭкономика
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