Госдума отклонила два проекта о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ

Против принятия законопроектов выступали комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата РФ. Комитет считает, что возврат к прогрессивной шкале НДФЛ приведет к увеличению затрат на администрирование данного налога, а также может повлечь уклонение от его уплаты, а, следовательно, и к снижению поступлений по нему в бюджетную систему страны.