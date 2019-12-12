Трутнев назвал причину отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2

"Русгидро" меня уверяет, что это нормальный процесс для ввода в действие новых энергетических мощностей, а я считаю, что все равно кто-то в этом виноват и надо разобраться и наказать его, вот у нас вся разница. Но на работе станции ни моя, ни их позиция не скажется, станция будет работать", - добавил Трутнев.