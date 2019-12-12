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Теплоснабжение
2019-12-12T19:23+0300
https://ria.ru/20191212/1562323368.html
Трутнев назвал причину отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2
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РИА Новости

Трутнев назвал причину отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2

17:21 12.12.2019 (обновлено: 19:23 12.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что причиной отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 стал перегрев одной из горелок, она будет заменена по гарантии.
"Там перегрелась одна из шести горелок. Там два котла, на одном котле одна из горелок перегрелась, поэтому он был остановлен, перешли на второй. Сейчас горелка будет заменена в рамках представленной гарантии, то есть никаких дополнительных расходов "Русгидро" не понесет", - сказал он журналистам.
"Русгидро" меня уверяет, что это нормальный процесс для ввода в действие новых энергетических мощностей, а я считаю, что все равно кто-то в этом виноват и надо разобраться и наказать его, вот у нас вся разница. Но на работе станции ни моя, ни их позиция не скажется, станция будет работать", - добавил Трутнев.
Крупнейший энергообъект региона на западном побережье Сахалина был официально введен в эксплуатацию 25 ноября и отключился через четыре дня, сейчас он работает по диспетчерскому графику. После отключения энергоблока было задействовано резервное оборудование, что позволило свести к минимуму перерыв в снабжении потребителей. К единой энергетической системе региона ГРЭС была подключена в мае прошлого года и до официального пуска работала в тестовом режиме.
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ТеплоснабжениеСахалинская ГРЭС-2СахалинРусГидроЮрий ТрутневПроисшествия
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