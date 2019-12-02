Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска

"За ноябрь текущего года в Сахалинэнерго произошло 26 технологических инцидентов, в числе которых отключение энергоблока №2 на Сахалинской ГРЭС-2. По указанному происшествию проводится расследование, определяются причины произошедшего, вырабатываются меры по предотвращению подобных случаев", - рассказала собеседница агентства.

Татарова добавила, что в настоящее время ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. После отключения энергоблока в оперативном режиме было задействовано резервное оборудование, и это позволило свести к минимуму перерыв в снабжении потребителей.