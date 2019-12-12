В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девочки

"Следователь СКР… обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, связанной с содержанием под стражей. Сегодня, 12 декабря 2019 года, выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - сказано в сообщении.