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В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девочки
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РИА Новости

В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве девочки

16:56 12.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве десятилетней девочки в 2011 году в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"Следователь СКР… обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, связанной с содержанием под стражей. Сегодня, 12 декабря 2019 года, выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - сказано в сообщении.
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По данным следствия, 26 марта 2011 года подозреваемый в своем доме в городе Волосово надругался над девочкой, а потом задушил ребенка и спрятал тело в лесу.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, тело девочки подозреваемый прятал вместе со своим родственником.
Следственные действия продолжаются.
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Следственный комитет РФМВД РФЛенинградская областьПроисшествия
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