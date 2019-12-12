Аэропорт "Пулково" готов оборудовать специальные комнаты для курения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково" ) поддерживает возвращение специальных комнат для курения в здания аэропортов и готово адаптировать инфраструктуру под их создание, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон , возвращающий курилки в здания аэропортов.

"Оператор аэропорта Пулково поддерживает возврат специальных комнат для курения в здание пассажирского терминала", - сообщили в пресс-службе.

"Широко развита международная практика создания зон для курения в залах ожидания ведущих аэропортов мира. Вытяжные и фильтрационные системы таких комнат препятствуют распространению табачного дыма и запаха за их пределы. В случае изменения законодательства, "Пулково" адаптирует инфраструктуру терминала в соответствии с лучшими мировыми практиками", - добавили в управляющей компании аэропорта.

В 2017 году депутат Сергей Боярский (ЕР) внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. По его словам, законопроект призван вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах. Профильный комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.