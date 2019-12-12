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Аэропорт "Пулково" готов оборудовать специальные комнаты для курения
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РИА Новости

Аэропорт "Пулково" готов оборудовать специальные комнаты для курения

16:22 12.12.2019 (обновлено: 16:47 12.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") поддерживает возвращение специальных комнат для курения в здания аэропортов и готово адаптировать инфраструктуру под их создание, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
"Оператор аэропорта Пулково поддерживает возврат специальных комнат для курения в здание пассажирского терминала", - сообщили в пресс-службе.
"Широко развита международная практика создания зон для курения в залах ожидания ведущих аэропортов мира. Вытяжные и фильтрационные системы таких комнат препятствуют распространению табачного дыма и запаха за их пределы. В случае изменения законодательства, "Пулково" адаптирует инфраструктуру терминала в соответствии с лучшими мировыми практиками", - добавили в управляющей компании аэропорта.
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В 2017 году депутат Сергей Боярский (ЕР) внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. По его словам, законопроект призван вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах. Профильный комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.
Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению количества курильщиков и росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума тем не менее в июле приняла законопроект в первом чтении. Думский комитет по охране здоровья 24 октября рекомендовал Госдуме принять законопроект и во втором чтении. Поправками к документу было установлено, что стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
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