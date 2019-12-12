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2019-12-12T15:10+0300
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Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
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РИА Новости

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

13:50 12.12.2019 (обновлено: 15:10 12.12.2019)
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© РИА Новости / Артем ЖитеневКурительная комната в терминале аэропорта "Внуково"
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о возвращении курилок в здания аэропортов, документ внес в 2017 году депутат Сергей Боярский (ЕР).
После ряда уточнений комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять законопроект в первом чтении.
Однако Минздрав выступил против. В ведомстве отметили, что возвращение курительных комнат в аэропорты приведет к увеличению количества курильщиков и росту числа сопутствующих заболеваний.
Госдума тем не менее в июле приняла законопроект в первом чтении.
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Перед вторым чтением в документ также внесли поправку о том, что стены курилки должны быть непрозрачными.
Как подчеркивал Боярский, цель законопроекта — вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курильщики все равно продолжают дымить в туалетах.
Депутат отметил, что закон дает возможность оборудовать курилку в стерильной зоне, а не обязывает это делать.
Зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль указал, что запреты оказались неэффективными.

"Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения. Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище и опасностей возникновения пожара меньше", — заявил он.

В свою очередь, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский (ЕР) отметил, что места для курения будут создавать исключительно в транзитных зонах и для пассажиров, уже прошедших регистрацию и досмотр.
Он добавил, что курить разрешат только в специальных помещениях, изолированных от других пассажиров и оборудованных системами вентиляции.
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Популярные комментарии
Надо сажать курильщиков за нанесение умышленного вреда окружающим их адекватным людям !
12 декабря, 14:41
ЩРЩирий Рассеянинъ
22122014100
Хоть что-то разумное.
12 декабря, 13:51
Svinka Ontherun
112100420
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