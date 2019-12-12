Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о возвращении курилок в здания аэропортов, документ внес в 2017 году депутат Сергей Боярский (ЕР).

После ряда уточнений комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

Однако Минздрав выступил против. В ведомстве отметили, что возвращение курительных комнат в аэропорты приведет к увеличению количества курильщиков и росту числа сопутствующих заболеваний.

Госдума тем не менее в июле приняла законопроект в первом чтении.

Перед вторым чтением в документ также внесли поправку о том, что стены курилки должны быть непрозрачными.

Как подчеркивал Боярский, цель законопроекта — вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курильщики все равно продолжают дымить в туалетах.

Депутат отметил, что закон дает возможность оборудовать курилку в стерильной зоне, а не обязывает это делать.

Зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль указал, что запреты оказались неэффективными.

"Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения. Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище и опасностей возникновения пожара меньше", — заявил он.

В свою очередь, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский (ЕР) отметил, что места для курения будут создавать исключительно в транзитных зонах и для пассажиров, уже прошедших регистрацию и досмотр.