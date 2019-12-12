Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о возвращении курилок в здания аэропортов, документ внес в 2017 году депутат Сергей Боярский (ЕР).
После ряда уточнений комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять законопроект в первом чтении.
Однако Минздрав выступил против. В ведомстве отметили, что возвращение курительных комнат в аэропорты приведет к увеличению количества курильщиков и росту числа сопутствующих заболеваний.
Госдума тем не менее в июле приняла законопроект в первом чтении.
15 января, 12:33РЖД не планируют вновь разрешать курение в поездах
Перед вторым чтением в документ также внесли поправку о том, что стены курилки должны быть непрозрачными.
Как подчеркивал Боярский, цель законопроекта — вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курильщики все равно продолжают дымить в туалетах.
Депутат отметил, что закон дает возможность оборудовать курилку в стерильной зоне, а не обязывает это делать.
Зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль указал, что запреты оказались неэффективными.
"Запрет хорош тогда, когда он действенный, а запрет ради запрета только провоцирует на нарушения. Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище и опасностей возникновения пожара меньше", — заявил он.
В свою очередь, член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский (ЕР) отметил, что места для курения будут создавать исключительно в транзитных зонах и для пассажиров, уже прошедших регистрацию и досмотр.
Он добавил, что курить разрешат только в специальных помещениях, изолированных от других пассажиров и оборудованных системами вентиляции.
31 мая, 11:00Что произойдет с организмом, если бросить курить