Минниханов: Татарстан готов к работе с Белоруссией в сфере нефтедобычи

"Сегодня эта тема обсуждалась... Чтобы эта компетенция была, нужны месторождения. Александр Григорьевич (ранее - ред.) планировал получить возможность взять месторождение, и мы вместе с нашими партнерами планировали работать. Эта идея не ушла, она осталась. Он ее сегодня тоже озвучил, и мы готовы к этой работе" - сказал Минниханов журналистам по итогам переговоров.