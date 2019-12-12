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Республика Татарстан
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Минниханов: Татарстан готов к работе с Белоруссией в сфере нефтедобычи
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РИА Новости

Минниханов: Татарстан готов к работе с Белоруссией в сфере нефтедобычи

16:15 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что готов к сотрудничеству в нефтяной сфере с Белоруссией, в том числе привлекать белорусскую сторону к добыче нефти.
Ранее в четверг Минниханов встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках своего визита в Минск.
"Сегодня эта тема обсуждалась... Чтобы эта компетенция была, нужны месторождения. Александр Григорьевич (ранее - ред.) планировал получить возможность взять месторождение, и мы вместе с нашими партнерами планировали работать. Эта идея не ушла, она осталась. Он ее сегодня тоже озвучил, и мы готовы к этой работе" - сказал Минниханов журналистам по итогам переговоров.
При этом он подчеркнул, что "одно дело (сотрудничать - ред.) там, где мы работаем (на месторождениях – ред.), там все уже выстроено, а разработка новых месторождений – это еще ресурсная база для Беларуси".
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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В октябре 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перспективах расширения сотрудничества с Татарстаном в нефтегазовой сфере. Тогда в ходе встречи с главой Татарстана Миннихановым он отметил, что стороны могут договориться о более широком вовлечении компании "Татнефть" в реализацию проектов в Белоруссии. Президент пояснил, что "это касается и переработки нефти, и продажи нефтепродуктов, и работы за пределами Белоруссии". По словам Лукашенко, рынок Татарстана также интересен для белорусской компании "Белоруснефть", которая выполняет работы по геологоразведке, сейсморазведке, добыче нефти и попутного нефтяного газа не только в Белоруссии, но и в России и дальнем зарубежье.
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Республика ТатарстанБелоруснефтьАлександр ЛукашенкоТатнефтьРустам МиннихановБелоруссияРоссия
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