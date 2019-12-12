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2019-12-12T14:38+0300
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Электробусы позволили сократить вредные выбросы в Москве
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РИА Новости

Электробусы позволили сократить вредные выбросы в Москве

14:38 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация нового электробуса с возможностью зарядки на маршруте в Москве
Презентация нового электробуса с возможностью зарядки на маршруте в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Презентация нового электробуса с возможностью зарядки на маршруте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Переход на автобусы пятого экологического класса и внедрение на маршруты электробусов позволили на 22% сократить вредные выбросы в атмосферу в Москве, сообщила замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Евгения Симутникова.
"Закупка автобусов только пятого экологического класса и озвучены планы правительства Москвы по постепенной замене парка общественного транспорта электробусами. Какой экологический эффект мы получили - с 2010 года, при росте автопарка города примерно с 3,5 до 5 миллионов автомобилей выбросы транспорта снизились на 22% или почти на 220 тысяч тонн", - сообщила Симутникова в рамках круглого стола в Мосгордуме в четверг.
Как ранее сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня в Москве на рейс выходят 250 электробусов. Он отметил, что с 2021 года планируется начать отмену закупок обычных автобусов с моторным топливом и переходить на электробусы.
Кнопка адресного открытия дверей в одном из автобусов
7 ноября, 08:37
Москвичи решат, нужно ли ускорить переход на электробусы
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМоскваОбщество
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