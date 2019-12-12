Электробусы позволили сократить вредные выбросы в Москве

"Закупка автобусов только пятого экологического класса и озвучены планы правительства Москвы по постепенной замене парка общественного транспорта электробусами. Какой экологический эффект мы получили - с 2010 года, при росте автопарка города примерно с 3,5 до 5 миллионов автомобилей выбросы транспорта снизились на 22% или почти на 220 тысяч тонн", - сообщила Симутникова в рамках круглого стола в Мосгордуме в четверг.