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2019-12-12T14:14+0300
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Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
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РИА Новости

Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

14:14 12.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT заявил, что большинство европейских стран заинтересованы в проекте "Северный поток — 2", который "гарантированно обеспечивает" их газом в условиях отказа от угля и атомной энергетики.
"Накапливается критическая масса тех, кто готов к жесткому ответу Соединенным Штатам".
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Сергей Цеков
Сенатор напомнил, что США выступают против строительства трубопровода, поскольку продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. По его словам, именно с этим связаны санкции и ограничительные меры со стороны Вашингтона.
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
10 декабря, 18:42
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
Председатель правления ВТП Маттиас Шепп также раскритиковал экстерриториальные санкции США против газопровода.
Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на следующий год, в котором заложены средства на "противодействие России" в различных областях, в том числе санкции из-за строительства "Северного потока—2" и "Турецкого потока".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
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Маас прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
В октябре Дания выдала разрешение на прокладку трубопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект согласовали с Германией, Швецией и Финляндией.
Против строительства газопровода выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, США и несколько других государств, в том числе Польша, Литва и Латвия.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Райнер ЗелеСеверный поток — 2OMVСергей ЦековСовет Федерации РФГерманияРоссияСШАВ миреЭкономика
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