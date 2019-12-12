Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT заявил , что большинство европейских стран заинтересованы в проекте "Северный поток — 2" , который "гарантированно обеспечивает" их газом в условиях отказа от угля и атомной энергетики.

"Накапливается критическая масса тех, кто готов к жесткому ответу Соединенным Штатам". Сергей Цеков

Сенатор напомнил, что США выступают против строительства трубопровода, поскольку продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. По его словам, именно с этим связаны санкции и ограничительные меры со стороны Вашингтона.

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.

Председатель правления ВТП Маттиас Шепп также раскритиковал экстерриториальные санкции США против газопровода.

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на следующий год, в котором заложены средства на "противодействие России" в различных областях, в том числе санкции из-за строительства "Северного потока—2" и "Турецкого потока".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В октябре Дания выдала разрешение на прокладку трубопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект согласовали с Германией, Швецией и Финляндией.