Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" – тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) проекта 1143.5. Предназначен для придания боевой устойчивости ракетным подводным лодкам стратегического назначения, группировкам надводных кораблей и морской ракетоносной авиации в районах боевого предназначения.

Корабль был заложен на Черноморском судостроительном заводе 1 сентября 1982 года под наименованием "Рига" и спущен на воду 4 декабря 1985 года под названием "Леонид Брежнев". 11 августа 1987 года его переименовали в "Тбилиси". 4 октября 1990 года он стал именоваться "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" . Зачислен в состав Северного флота 20 января 1991 года.

Корабль изначально предназначался для размещения самолетов с нормальным взлетом и посадкой – Су-27К и МиГ-29К. От полноценных авианосцев "Кузнецов" отличался следующими параметрами: меньший по размерам ангар (по причине размещения на корабле противокорабельных ракет "Гранит" в подпалубной установке ангар оказалось невозможно продлить в носовую часть корабля) и отсутствие катапульт, препятствующее использованию тяжелых самолетов с длинным разбегом (например, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и палубных транспортников).

Крейсер имеет длину 302,3 метра, ширину - 72,3 метра. Его осадка составляет 9,14 метра, полное водоизмещение – 55000 тонн. Корабль может развивать скорость 29 узлов. Его энергетическая установка состоит из четырех паротурбин, мощность каждой – 50000 лошадиных сил. Автономность плавания корабля – 45 суток. Экипаж крейсера – 1960 человек.

Авианосец оснащен ракетными пусковыми установками (12 противокорабельных ракет "Гранит" и 60 ракет "Удав-1"), зенитно-ракетными комплексами "Клинок" (192 ракеты, 24 пусковые установки) и "Каштан" (256 ракет). На борту могут располагаться до 24 многоцелевых вертолетов Ка-27 и до 12 палубных истребителей Су-27К (Су-33).

Крейсер в 1990-х годах регулярно выходил в море на учения, нес боевую службу в Средиземноморье. С 1996 по 1998 год находился в ремонте. В 2000 году принимал участие в операции по поиску атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море

В 2001-2004 годах находился в ремонте. В 2004 году участвовал в месячном походе в Северную Атлантику, с декабря 2007 года по февраль 2008 года – в походе в Атлантический океан и Средиземное море во главе отряда боевых кораблей. С 6 декабря 2011 года по 16 февраля 2012 года корабль осуществил дальний поход в Средиземное море в рамках обеспечения военно-морского присутствия кораблей ВМФ России в районах Мирового океана. В 2013-2014 годах крейсер совершил седьмой по счету дальний поход.

В 2015-2016 годах корабль находился в ремонте, во время которого погреба крейсера модернизировали под новые виды авиационных боеприпасов. Также на борт корабля была поставлена для испытания обновленная летная группа, в состав которой вошли палубные истребители четвертого поколения МиГ-29К/КУБ.

В октябре 2016 года крейсер "Адмирал Кузнецов" в составе корабельной ударной группы вышел в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря . С 8 ноября выполнял задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. На борту авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории Сирии. По целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.

Во время этого похода произошли аварии двух самолетов из авиакрыла крейсера. В середине ноября при заходе на посадку истребитель МиГ-29 рухнул в Средиземном море за несколько километров до авианосца из-за технической неисправности. Летчик успел катапультироваться и был доставлен на борт крейсера. В начале декабря после выполнения боевой задачи в Сирии российский истребитель Су-33 при посадке на крейсер выкатился за пределы палубы из-за обрыва троса аэрофинишера. Пилот истребителя успел катапультироваться

В феврале 2017 года крейсер вместе с группой кораблей вернулся в Североморск

В 2018 году был поставлен в док на капитальный ремонт.

В ночь на 30 октября в доке на судоремонтном заводе в Мурманской области при проведении операции по спуску на воду крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация , в результате которой док затонул. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы и корпуса авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково ( Мурманская область ). Как заявили в Объединенной судостроительной компании, ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки завершения ремонта и модернизации ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Работы по ремонту и модернизации крейсера должны были завершиться в 2020 году. По плану на испытания корабль должен был выйти в 2021 году