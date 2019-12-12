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На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" возник пожар
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РИА Новости

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" возник пожар

10:59 12.12.2019 (обновлено: 13:56 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. При пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в Мурманске, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Судьба двух рабочих остается неизвестной", — добавил собеседник агентства.

По информации руководителя пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев, возгорание началось в 10:16 (мск) в первом энергоотсеке при проведении сварочных работ.
Крейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области
27 июня, 09:37
Док под авианосец "Адмирал Кузнецов" модернизируют за год
Площадь пожара достигла 120 квадратных метров, в тушении участвуют сотрудники МЧС. На место ЧП выехал губернатор области Андрей Чибис.

Восстановление "Адмирала Кузнецова"

Единственный российский авианесущий крейсер с сентября 2018 года находился на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В конце октября прошлого года случился сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились и док резко ушел под воду.
Кроме того, упавший кран повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Сам корпус корабля не пострадал.
"Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. На корабле планировали заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла". Ремонт оценили в 70 миллионов рублей.
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
18 ноября 2016, 17:13
Характеристики "Адмирала Кузнецова" и маршрут следования к берегам СирииАвианосец "Адмирал Кузнецов" во главе группы кораблей Северного флота выполняет задачи в Средиземном море у берегов Сирии. Характеристики тяжелого авианесущего ракетного крейсера и маршрут продвижения группировки МВС России к берегам Сирии - в инфографике Ria.ru.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"МурманскПроисшествия
Популярные комментарии
Чет не перестаю ржать. Да пристрелите вы его уже чтобы не мучился.
12 декабря, 11:38
uo ou
451502341
Бардак!
12 декабря, 11:21
Стас Титов
4441100
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