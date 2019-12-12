На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" возник пожар

"Судьба двух рабочих остается неизвестной", — добавил собеседник агентства.

По информации руководителя пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев, возгорание началось в 10:16 (мск) в первом энергоотсеке при проведении сварочных работ.

Площадь пожара достигла 120 квадратных метров, в тушении участвуют сотрудники МЧС. На место ЧП выехал губернатор области Андрей Чибис.

Восстановление "Адмирала Кузнецова"

Единственный российский авианесущий крейсер с сентября 2018 года находился на плановом ремонте в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково (Мурманск). В конце октября прошлого года случился сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились и док резко ушел под воду.

Кроме того, упавший кран повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Сам корпус корабля не пострадал.