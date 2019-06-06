Ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" завершат в 2020 году

С. ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Работы по ремонту и модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будет завершена в 2020 году, на испытания корабль выйдет в 2021 году, заявил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Пока у нас нет других заверений, мы, как и планировали основную часть работ закончить в 2020 году и провести испытания в 2021, ничего пока из этого не меняется. (Работы идут – ред.) по графику", - сказал он на ПМЭФ.

Ранее Рахманов сообщал, повторное докование "Адмирала Кузнецова" будет проведено на сухих доках 35 Судоремонтного завода. Он же отмечал, что единственный авианосец ВМФ РФ будет сдан в 2021 году, с возможной задержкой в четыре месяца.

В ночь на 30 октября 2018 года при проведении подрядчиком - 82-м судоремонтным заводом - операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково (Мурманская область). Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.