Ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" завершат в 2020 году

С. ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Работы по ремонту и модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будет завершена в 2020 году, на испытания корабль выйдет в 2021 году, заявил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"Пока у нас нет других заверений, мы, как и планировали основную часть работ закончить в 2020 году и провести испытания в 2021, ничего пока из этого не меняется. (Работы идут – ред.) по графику", - сказал он на ПМЭФ.
Ранее Рахманов сообщал, повторное докование "Адмирала Кузнецова" будет проведено на сухих доках 35 Судоремонтного завода. Он же отмечал, что единственный авианосец ВМФ РФ будет сдан в 2021 году, с возможной задержкой в четыре месяца.
25 октября 2018, 08:57Новое оружие РоссииВ России могут построить авианосец крупнее "Адмирала Кузнецова"В настоящее время в составе ВМФ России находится один тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.
В ночь на 30 октября 2018 года при проведении подрядчиком - 82-м судоремонтным заводом - операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково (Мурманская область). Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.