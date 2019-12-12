Атомный ледокол "Арктика": технические характеристики

Российский ледокол "Арктика" – самый мощный и большой атомоход в мире.
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом" на "Балтийском заводе" в Петербурге.
Технический проект атомохода разработан специалистами центрального конструкторского бюро "Айсберг" в 2009 году.
Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года.
В отличие от действующих ледоколов, атомный ледокол имеет возможность обеспечивать проводку судов как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководных участках при ограниченной осадке. Ледокол оборудован специальной быстродействующей балластной системой, позволяющей менять осадку в пределах от минимального значения до максимального за четыре часа.
Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.
Ледокол "Арктика" оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "РИТМ-200" мощностью 175 мегаватт. Новая реакторная установка позволит ледоколу работать без перезарядки топлива до семи лет.
Для ледокола разработана специальная индивидуальная система обогрева навигационного оборудования, которая позволит ему функционировать при температуре до минус 50 градусов Цельсия.
16 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду корпуса головного атомного ледокола "Арктика".
20 сентября 2016 года на судне завершился монтаж реакторной установки "РИТМ-200".
9 ноября 2017 года была сформирована надстройка атомного ледокола.
4 мая 2018 года завершен достроечный этап ледокола, начались швартовые испытания.
12 декабря 2019 года атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания.
Начало эксплуатации головного универсального атомного ледокола "Арктика" намечено на май 2020 года.
Основные характеристики головного атомного ледокола "Арктика":
- мощность – 60 мегаватт (на валах);
- скорость хода – 22 узла (по чистой воде);
- длина – 173,3 метра;
- ширина – 34 метра;
- высота – 15,2 метра;
- осадка – 10,5 метра/8,65 метра;
- максимальная ледопроходимость – 2,8 метра;
- полное водоизмещение – 33 540 тонн.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников