Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Атомный ледокол нового поколения «Арктика» вышел на ходовые испытания! pic.twitter.com/fuAGjCzqaV— Росатом (@rosatom) 12 декабря 2019 г.
"Атомный ледокол нового поколения "Арктика" вышел на ходовые испытания", - пишет госкорпорация.
В ходе ходовых испытаний проверяется соответствие параметров атомохода проектным характеристикам, надежность работы оборудования и судовых систем.
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом" на "Балтийском заводе" в Петербурге. Сдача "Арктики" в эксплуатацию намечена на 2020 год.
На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.