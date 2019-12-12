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Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания
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РИА Новости

Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания

11:05 12.12.2019 (обновлено: 13:03 12.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. 12 декабря 2019
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. 12 декабря 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. 12 декабря 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
"Атомный ледокол нового поколения "Арктика" вышел на ходовые испытания", - пишет госкорпорация.
В ходе ходовых испытаний проверяется соответствие параметров атомохода проектным характеристикам, надежность работы оборудования и судовых систем.
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом" на "Балтийском заводе" в Петербурге. Сдача "Арктики" в эксплуатацию намечена на 2020 год.
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На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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