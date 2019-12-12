Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания

Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. 12 декабря 2019

Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. 12 декабря 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.

Атомный ледокол нового поколения «Арктика» вышел на ходовые испытания! pic.twitter.com/fuAGjCzqaV — Росатом (@rosatom) 12 декабря 2019 г.

"Атомный ледокол нового поколения "Арктика" вышел на ходовые испытания", - пишет госкорпорация.

В ходе ходовых испытаний проверяется соответствие параметров атомохода проектным характеристикам, надежность работы оборудования и судовых систем.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом" на "Балтийском заводе" в Петербурге. Сдача "Арктики" в эксплуатацию намечена на 2020 год.

На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.