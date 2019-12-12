В Петербурге главу христианского фонда заподозрили в попытке убийства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством в бизнес-центре в Петербурге, где в 2018 году вооруженный мужчина угрожал сотрудникам, переквалифицировано в покушение на убийство, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В конце января прошлого года мужчина с двухзарядным бесствольным пистолетом и ножом ворвался в кабинет бизнес-центра на улице Стахановцев. Он перегородил выход и выстрелил в сторону мужчины, после чего пытался нанести удар ножом женщине. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью"). Нападавший был арестован.
"Уголовное дело было переквалифицировано на часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.
Как сообщали местные СМИ, нападавший возглавлял фонд возрождения христианских ценностей "Священная лига святого Георгия". Как говорится на сайте организации, фонд создан для поддержания проектов, направленных на просветительские цели, восстановления в России традиционных исторических православных корней государственного строительства и общественных норм нравственности.
По данным СМИ, мужчина стрелял в секретаря бизнес-центра, а с ножом напал на менеджера по аренде. Комментарием представителей этой организации РИА Новости не располагает.