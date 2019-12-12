В Петербурге главу христианского фонда заподозрили в попытке убийства

В конце января прошлого года мужчина с двухзарядным бесствольным пистолетом и ножом ворвался в кабинет бизнес-центра на улице Стахановцев. Он перегородил выход и выстрелил в сторону мужчины, после чего пытался нанести удар ножом женщине. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью"). Нападавший был арестован.