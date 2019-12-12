Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T12:35+0300
https://ria.ru/20191212/1562307732.html
В Петербурге главу христианского фонда заподозрили в попытке убийства
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Петербурге главу христианского фонда заподозрили в попытке убийства

12:35 12.12.2019
212
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством в бизнес-центре в Петербурге, где в 2018 году вооруженный мужчина угрожал сотрудникам, переквалифицировано в покушение на убийство, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
В конце января прошлого года мужчина с двухзарядным бесствольным пистолетом и ножом ворвался в кабинет бизнес-центра на улице Стахановцев. Он перегородил выход и выстрелил в сторону мужчины, после чего пытался нанести удар ножом женщине. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью"). Нападавший был арестован.
"Уголовное дело было переквалифицировано на часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.
Как сообщали местные СМИ, нападавший возглавлял фонд возрождения христианских ценностей "Священная лига святого Георгия". Как говорится на сайте организации, фонд создан для поддержания проектов, направленных на просветительские цели, восстановления в России традиционных исторических православных корней государственного строительства и общественных норм нравственности.
По данным СМИ, мужчина стрелял в секретаря бизнес-центра, а с ножом напал на менеджера по аренде. Комментарием представителей этой организации РИА Новости не располагает.
Оккультный ритуал
28 ноября, 14:14
Били плеткой, изгоняли беса. На Урале зверски убит 9-летний мальчик
110120
Обсудить 0
ГУМВДЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Хабаровскую художницу оштрафовали за пропаганду ЛГБТ среди детей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дагестане четырех женщин заподозрили в купле-продаже ребенка
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Некоторые статьи Конституции требуют корректировки, заявил сенатор
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ оценили решение суда по делу девочки, жившей в больнице пять лет
Федеральная служба судебных приставов России
В Екатеринбурге пристав под видом соседки попала в квартиру к должнику
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
В Мурманске эвакуировали работников с горящего "Адмирала Кузнецова"
Дети в детском саду
На Урале заведующую детсада оштрафовали из-за сбежавшего ребенка
Посол Республики Эквадор в РФ Хулио Прадо Эспиноса
Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
Россия изучает просьбу Казахстана по порядку пребывания граждан
Официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Начал работу официальный сайт 75-летия Победы
Статуя Фемиды в суде
Обвиняемый в хищении 368 млн рублей при оборонзаказе бежал за границу
Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник
МИД: подключение Казахстана к "Силе Сибири–2" технически осуществимо
Сотрудник полиции
В Ижевске ищут мужчину, угрожавшего убить двух школьниц
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
В Израиле не стали оперировать девочку с деформированным лицом из Уфы
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин перед началом совещания о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
Орешкин ожидает слабый потребительский спрос в начале 2020 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния