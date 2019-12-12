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Ходовые испытания ледокола "Арктика" хотят завершить до мая 2020 года
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РИА Новости

Ходовые испытания ледокола "Арктика" хотят завершить до мая 2020 года

11:59 12.12.2019 (обновлено: 13:05 12.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний в Санкт-Петербурге. 12 декабря 2019
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний в Санкт-Петербурге. 12 декабря 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний в Санкт-Петербурге. 12 декабря 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Программу ходовых испытаний самого мощного в мире российского головного атомного ледокола "Арктика" планируется выполнить до мая 2020 года, сообщила пресс-служба "Росатомфлота" (предприятие госкорпорации "Росатом").
Ледокол "Арктика" в четверг в Санкт-Петербурге вышел на ходовые испытания. Атомоход отправился от причала "Балтийского завода" в направлении Финского залива.
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"Основными задачами ходовых испытаний станут проверка правильности принятых алгоритмов работы гребной электрической установки, а также маневренных характеристик ледокола от резервных дизель-генераторов", - отметил генеральный директор "Росатомфлота" Мустафа Кашка, слова которого приведены в сообщении.
Во время ходовых испытаний на судне будут проверены балластная система, навигационное оборудование, система жизнеобеспечения, якорное устройство, а также отработан спуск шлюпки.
"Ожидается, что ледокол вернется к причалу 14 декабря. Заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март-апрель 2020 года", - говорится в сообщении.
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Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом" на "Балтийском заводе" в Петербурге. Сдача "Арктики" в эксплуатацию намечена на 2020 год. На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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