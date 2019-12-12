В Татарстане число зарегистрированных самозанятых превысило 60 тысяч

КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Количество зарегистрированных Количество зарегистрированных в Татарстане самозанятых превысило 60 тысяч человек, таким образом республика достигла контрольных показателей по реализации пилотного проекта, сообщает министерство экономики региона.

С 2019 года в четырех регионах РФ – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане – в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых: налог на профессиональный доход (НПД). Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% – с компаниями.

Ожидается, что с января 2020 года налоговый режим для самозанятых будет распространён еще на 19 регионов РФ, а с июля 2020 года – на всю Россию.

"Сегодня самозанятыми зарегистрировались около 54,6 тысячи татарстанцев, также около 6 тысяч жителей соседних регионов выбрали Татарстан местом своей деятельности", - говорится в сообщении.

По информации минэкономики республики, объем налоговых поступлений от самозанятых составил около 88,6 миллиона рублей. При этом 80% от общего числа зарегистрированных раньше официально не работали и налоги не платили. В пятерке лидеров по количеству самозанятых крупные города: в Казани около 16 тысяч самозанятых, в Набережных Челнах – около 8 тысяч, в Нижнекамском районе – 2,9 тысячи, в Альметьевском районе – 2,7 тысячи, в Зеленодольском – 2,1 тысячи.

Ранее в министерстве отмечали, что самозанятыми в Татарстане зарегистрировались жители Ульяновска, Уфы, Ижевска, Йошкар-Олы и других городов Поволжья. Самозанятые вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в календарный год. В случае прекращения деятельности на территории выбранного региона самозанятый должен будет выбрать другой регион, включенный в эксперимент. Чтобы платить налог, не нужно подавать декларации и встречаться с инспекторами. Достаточно зарегистрироваться в приложении "Мой налог", регистрация занимает всего 10 минут. Прекратить регистрацию можно в любой момент. Достаточно подать заявление также через интернет.