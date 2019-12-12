Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-12T10:28+0300
https://ria.ru/20191212/1562301710.html
В Татарстане число зарегистрированных самозанятых превысило 60 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:359:2936:2011_1036x0_80_0_0_3214fbd7576c1e76c603406c4773e4e1.jpg
РИА Новости

В Татарстане число зарегистрированных самозанятых превысило 60 тысяч

10:28 12.12.2019
48
© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Количество зарегистрированных в Татарстане самозанятых превысило 60 тысяч человек, таким образом республика достигла контрольных показателей по реализации пилотного проекта, сообщает министерство экономики региона.
С 2019 года в четырех регионах РФ – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане – в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых: налог на профессиональный доход (НПД). Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% – с компаниями.
Ожидается, что с января 2020 года налоговый режим для самозанятых будет распространён еще на 19 регионов РФ, а с июля 2020 года – на всю Россию.
"Сегодня самозанятыми зарегистрировались около 54,6 тысячи татарстанцев, также около 6 тысяч жителей соседних регионов выбрали Татарстан местом своей деятельности", - говорится в сообщении.
По информации минэкономики республики, объем налоговых поступлений от самозанятых составил около 88,6 миллиона рублей. При этом 80% от общего числа зарегистрированных раньше официально не работали и налоги не платили. В пятерке лидеров по количеству самозанятых крупные города: в Казани около 16 тысяч самозанятых, в Набережных Челнах – около 8 тысяч, в Нижнекамском районе – 2,9 тысячи, в Альметьевском районе – 2,7 тысячи, в Зеленодольском – 2,1 тысячи.
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи с Владимиром Путиным. 4 декабря 2017
5 декабря, 18:52Республика Дагестан
Васильев: власти Дагестана окажут поддержку самозанятым сельчанам
Ранее в министерстве отмечали, что самозанятыми в Татарстане зарегистрировались жители Ульяновска, Уфы, Ижевска, Йошкар-Олы и других городов Поволжья. Самозанятые вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в календарный год. В случае прекращения деятельности на территории выбранного региона самозанятый должен будет выбрать другой регион, включенный в эксперимент. Чтобы платить налог, не нужно подавать декларации и встречаться с инспекторами. Достаточно зарегистрироваться в приложении "Мой налог", регистрация занимает всего 10 минут. Прекратить регистрацию можно в любой момент. Достаточно подать заявление также через интернет.
По данным Федеральной налоговой службы России, в настоящее время число зарегистрированных самозанятых превышает 314 тысяч человек.
Монеты России
10 декабря, 19:02Новости Подмосковья
Бюджет МО получил более 112 миллионов от самозанятых за этот год
000010
Обсудить 1
Республика ТатарстанПоволжьеФОМСУфаУльяновскТатарстанЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина, дочери Ю. Лужкова Елена и Ольга на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
Лента новостейМолния