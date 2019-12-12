Посол Германии прибыл в МИД на фоне ситуации с высылкой дипломатов

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр прибыл в российский МИД на фоне истории с высылкой дипломатов РФ из Германии, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее источник в министерстве сообщил РИА Новости, что немецкого посла ФРГ вызовут в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов из Берлина.

Андреас фон Гайр прибыл к высотке на Смоленской площади в 10.22 мск.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.

Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы , который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.