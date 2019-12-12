Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов

"Вызов в МИД посла ФРГ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов", - сообщил он, говоря о четверге.

В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".