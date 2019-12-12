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Процедура выборов в парламент Великобритании
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РИА Новости

Процедура выборов в парламент Великобритании

03:41 12.12.2019
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© РИА Новости / РИА НовостиВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© РИА Новости / РИА Новости
Великобритания – парламентская монархия во главе с королевой.
Высшим законодательным органом в Соединенном Королевстве и Королевских заморских территориях является двухпалатный парламент, который включает верхнюю палату, называемую Палатой лордов, и нижнюю палату, называемую Палатой общин. Палата лордов не избирается. Палата общин, напротив, является демократически избираемой палатой.
Большинство вопросов, касающихся выборов, регулируется Актом о народном представительстве (1983) с изменениями и дополнениями, внесенными законами о народном представительстве 1985 и 2000 годов.
Палата общин состоит из 650 депутатов.
Дата проведения выборов в Великобритании определяется премьер-министром. При этом законодательно устанавливается лишь срок деятельности Палаты общин, который не может превышать пяти лет. Это означает, что премьер-министр может назначить новые парламентские выборы в любой момент в течение пяти лет, но не позднее этого срока.
Согласно традициям, премьер-министр на аудиенции у королевы Елизаветы Второй просит о роспуске парламента. Королева передает премьеру так называемую "королевскую декларацию", в которой указаны дата роспуска парламента, дата новых парламентских выборов и сроки выступления королевы в новом парламенте, которое по традиции знаменует официальное начало его работы.
Начиная с 1924 года выборы обычно проводились не позднее чем через 17 дней (исключая выходные и праздничные дни) после издания приказа о проведении выборов. В 2011 году был принят закон, согласно которому парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до всеобщих выборов.
На следующий день после опубликования сообщения о выборах начинается процесс выдвижения кандидатов.
Право быть избранным в Великобритании предоставляется лицам, достигшим возраста 18 лет и имеющим гражданство либо Великобритании, либо одной из стран Содружества или Республики Ирландия.
Подавляющее большинство кандидатов представляют политические партии Соединенного Королевства. При предоставлении документов кандидат также обязан внести избирательный залог в размере 500 фунтов стерлингов. Эта сумма подлежит возврату лишь в том случае, если он наберет свыше 5% от общего числа голосов, поданных в избирательном округе.
Численность избирательных округов, а соответственно и количество депутатов Палаты общин пересматриваются в Великобритании примерно раз в 8-12 лет. В настоящее время Великобритания разделена на 650 избирательных округов: Англия – 533 избирательных округа; Шотландия – 59 избирательных округов; Уэльс – 40 избирательных округов; Северная Ирландия – 18 избирательных округов.
Для проведения выборов каждый избирательный округ разделяется на участки для голосования, и в каждом таком участке устанавливаются места для голосования. Полномочия по учреждению избирательных участков, а также установление мест для голосования принадлежат местным советам графств и округов.
Голосовать на выборах могут все дееспособные избиратели Великобритании, Республики Ирландии и стран Британского Содружества, достигшие 18 лет и не имеющие юридических ограничений на право голосования.
При этом регистрация в качестве избирателя является фактически обязательной и регистрироваться необходимо заранее. Избиратели могут подавать бюллетени лично, а также по доверенности или по почте.
На парламентских выборах не имеют права голосовать члены Палаты лордов. Некоторые ограничения этого права распространяются на заключенных, лиц, признанных виновными в незаконной или нечестной деятельности, и т.п. Граждане, проживающие за пределами Великобритании, должны зарегистрироваться как зарубежные избиратели и могут проголосовать по почте или по доверенности при условии, что они были зарегистрированы для голосования в Великобритании в течение 15 лет на момент подачи заявления о регистрации в качестве зарубежного избирателя.
Никаких ограничений не накладывается на право голосования для королевы, однако на практике она никогда не являлась на избирательный участок, чтобы факт голосования монарха не сочли антиконституционным.
С 1935 года выборы в парламент Великобритании проводятся по четвергам с 7.00 до 22.00 часов. В случае возникновения народных волнений с применением силы и беспорядков законодательство предусматривает перенос выборов на следующий день.
По общему правилу голосование осуществляется лично каждым избирателем. Во время голосования на избирательном участке могут присутствовать лишь сами избиратели, председатель избирательного участка и его штатные помощники, а также кандидаты и их доверенные лица.
Определение результатов выборов проводится на основе мажоритарной системы относительного большинства, при этом законодательство не устанавливает каких-либо требований о явке избирателей или о минимальном числе голосов, которые должен получить кандидат. Депутатский мандат от округа получает тот кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим претендентам.
Первые результаты выборов объявляются в избирательных округах начиная уже с 23.00 того же дня, а в большинстве округов становятся известны в 3-4 часа ночи.
После того, как были получены последние результаты от избирательных округов или как только стало ясно, что какая-либо партия получила абсолютное большинство мест в Палате общин, премьер-министр делает заявление о результатах выборов. Если правящая партия остается у власти, кабинет министров считается автоматически переизбранным и продолжает свою работу без дополнительного подтверждения полномочий. В противном случае премьер-министр обязан уйти в отставку и направить соответствующее прошение королеве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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