Тереза Мэй попросила королеву о роспуске британского парламента

ЛОНДОН, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду согласно церемониальному протоколу попросила королеву Елизавету II о роспуске парламента в преддверии всеобщих выборов, передает телеканал Sky News.
Королева, в свою очередь, передала премьеру так называемую "королевскую декларацию", в которой указана дата роспуска парламента, дата проведения выборов, а также дата начала работы нового состава парламента.
"Кто бы ни победил 8 июня, столкнется с главной задачей: добиться, насколько возможно, для Великобритании лучшего результата от Вrexit" — добавила премьер.
Мэй ранее обещала, что выборов до 2020 года в Великобритании не будет, но затем предложила провести досрочное голосование 8 июня; парламент это предложение поддержал. Смену политической позиции премьер объяснила потребностью в единении британского общества в свете предстоящих переговоров по выходу страны из Европейского союза.
Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.