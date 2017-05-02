Премьер Британии в среду попросит королеву о роспуске парламента

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду встретится с королевой Елизаветой II, чтобы попросить ее распустить парламент в преддверии всеобщих выборов, назначенных на 8 июня, передает агентство Рейтер.

Для роспуска парламента выпускается специальная королевская декларация, в которой также содержится дата новых парламентских выборов во всех 650 округах страны и сроки выступления королевы в новом парламенте, которое по традиции знаменует официальное начало его работы.

Парламент Великобритании ранее поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня досрочные парламентские выборы. Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, объяснила смену позиции необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров с ЕС по Brexit.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.