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Медведчук обвинил Зеленского в отсутствии политической воли
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РИА Новости

Медведчук обвинил Зеленского в отсутствии политической воли

21:48 11.12.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует политическая воля к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Виктор Медведчук
Вчера, 18:49
Медведчук обвинил Киев в умышленном искажении парижского коммюнике
По словам Медведчука, нельзя сказать, "что новая команда, возглавляемая господином Зеленским, движется по пути мирного урегулирования и прекращения боевых действий". "Об этом свидетельствует как минимум тот законопроект, который внесен вчера вечером (в Раду – ред.) и будет, видимо, рассматриваться в ближайшее время – об изменении в закон "Об особом статусе Донбасса", где цифра 2019 меняется на цифру 2020. Вот все изменения, вот реальность движения по пути мирного урегулирования. Я оцениваю это как негативный момент и как отрицательную характеристику политической воли, которая, как видно, отсутствует у господина Зеленского по пути мирного урегулирования", - заявил Медведчук в среду в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, во время пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита Зеленский говорил для национал-радикалов, которые митинговали под его офисом, а не для большинства жителей страны.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял. В Раду во вторник был внесен законопроект о продлении до 31 декабря 2020 года закона об особом статусе Донбасса, который депутаты планируют рассмотреть в четверг.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным
9 декабря, 23:40
Бюджет-2020 перенесет Украину в эпоху нищеты, считает Медведчук
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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