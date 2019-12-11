Медведчук обвинил Зеленского в отсутствии политической воли

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует политическая воля к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

По словам Медведчука, нельзя сказать, "что новая команда, возглавляемая господином Зеленским, движется по пути мирного урегулирования и прекращения боевых действий". "Об этом свидетельствует как минимум тот законопроект, который внесен вчера вечером (в Раду – ред.) и будет, видимо, рассматриваться в ближайшее время – об изменении в закон "Об особом статусе Донбасса", где цифра 2019 меняется на цифру 2020. Вот все изменения, вот реальность движения по пути мирного урегулирования. Я оцениваю это как негативный момент и как отрицательную характеристику политической воли, которая, как видно, отсутствует у господина Зеленского по пути мирного урегулирования", - заявил Медведчук в среду в эфире телеканала "112 Украина"

По его словам, во время пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита Зеленский говорил для национал-радикалов, которые митинговали под его офисом, а не для большинства жителей страны.