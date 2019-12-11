Медведчук обвинил Киев в умышленном искажении парижского коммюнике

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. В среду глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита" и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока власти Украины не исправят текст.