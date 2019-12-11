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Медведчук обвинил Киев в умышленном искажении парижского коммюнике
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РИА Новости

Медведчук обвинил Киев в умышленном искажении парижского коммюнике

18:49 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Окружение президента Украины Владимира Зеленского намерено допустило ошибку в переводе коммюнике "нормандского саммита" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Париже, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. В среду глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита" и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока власти Украины не исправят текст.
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"Во-первых, это умышленные действия. Мы их правильно вчера в нашем заявлении, когда мы их сразу обнаружили после того, как они были опубликованы на сайте президента, назвали фальсификацией. Причем умышленной фальсификацией, направленной на искажение соответствия оригинала, который был согласован на заседании глав "нормандской четверки" 9 декабря", - заявил Медведчук в среду в эфире телеканала NewsOne.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что референтный текст итогового документа "нормандского саммита" в Париже есть на английском, поэтому не так важно, как он звучит на других языках.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью прошлого года украинский парламент продлил его действие до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на Украине"Нормандская четверка"Виктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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