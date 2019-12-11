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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-11T17:40+0300
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Дрозденко призывает избегать формализма в подготовке к 75-летию Победы
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РИА Новости

Дрозденко призывает избегать формализма в подготовке к 75-летию Победы

17:40 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены подойти к подготовке мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, не формально и без исключения оказать внимание и заботу всем ветеранам, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании консультативного совета при губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
По его словам, 2020 год - особый год, посколько он ознаменован круглой датой - 75-летием со дня Победы в Великой Отечественной войне. Ленинградская область один из тех регионов, где прошли важные военные события и баталии, поэтому ко всем мероприятиям, региональные власти хотят подойти с ответственностью и полным участием.

"Мы делаем ставку на молодежь и волонтеров — чтобы они поддерживали ветеранов. Также рассчитываем на активное участие ветеранских организаций. Мы не должны обойти вниманием ни одного ветерана. И не только вспомнить о них в канун Дня Победы, но постоянно окружать заботой и теплом", - сказал глава Ленобласти.

Особенное внимание региональные власти планируют уделить ветеранам, у которых есть нерешенные бытовые проблемы. Для этого в обладминистрации разработали целую программу поддержки, и увеличили финансирование. Также чиновники понимают, что ветеранам не всегда требуется материальная помощь, зачастую им требуется простое человеческое общение.
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"Конечно, мы будем привлекать социальные службы, оздоровительные и геронтологические организации, но без общественной поддержки хорошо провести мероприятия в Год Победителей и в Год Памяти и Славы не получится".- добавил он.
Губернатор также призвал ветеранские организации активнее участвовать в патриотических мероприятиях, проводить встречи с молодежью.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОбщество
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