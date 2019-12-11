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Суды в Петербурге вновь получили письма о "минировании"
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РИА Новости

Суды в Петербурге вновь получили письма о "минировании"

16:49 11.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Петербурге
Сотрудник полиции в Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник полиции в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Три районных суда Петербурга эвакуируются из-за угрозы взрыва в письмах, пришедших на электронную почту, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Петродворцовый, Смольнинский и Октябрьский суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Также в письмах указано, что "заминированы" несколько больниц и станции метро города.
Ранее в письмах о "минировании" содержались требования перевести 120 биткоинов на электронный кошелек. Сейчас этого нет.
Волна минирований социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. В четверг волна добралась до Мурманска и Владимира, а в понедельник - до регионов Дальнего Востока. Письма с угрозами переданы в полицию.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
10 декабря, 14:01
Эрмитаж эвакуировали после сообщения о минировании
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