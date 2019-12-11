Суды в Петербурге вновь получили письма о "минировании"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Три районных суда Три районных суда Петербурга эвакуируются из-за угрозы взрыва в письмах, пришедших на электронную почту, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петродворцовый, Смольнинский и Октябрьский суды эвакуируются", - говорится в сообщении.

Также в письмах указано, что "заминированы" несколько больниц и станции метро города.

Ранее в письмах о "минировании" содержались требования перевести 120 биткоинов на электронный кошелек. Сейчас этого нет.